MSI Optix MAG161V: портативный монитор с диагональю 15,6 дюйма

Компания MSI анонсировала портативный монитор Optix MAG161V, который может использоваться в качестве дополнительного дисплея в составе игровых настольных систем.

В основу новинки положена матрица IPS. Размер составляет 15,6 дюйма по диагонали, разрешение — 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость равна 180 кд/м2, контрастность — 800:1. Динамическая контрастность достигает 100 000 000:1.

Габариты портативного монитора составляют 357 ? 11 ? 227 мм, вес — приблизительно 900 г. Питание устройство получает от компьютера через интерфейс USB .

Панель оборудована цифровым интерфейсом HDMI. Специальная обложка позволяет устанавливать монитор под удобным углом.

Продажи MSI Optix MAG161V начнутся в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.



