MSI Optix MAG161V: портативный монитор с диагональю 15,6 дюйма

MSI Optix MAG161V: портативный монитор с диагональю 15,6 дюйма

Компания MSI анонсировала портативный монитор Optix MAG161V, который может использоваться в качестве дополнительного дисплея в составе игровых настольных систем.

В основу новинки положена матрица IPS. Размер составляет 15,6 дюйма по диагонали, разрешение — 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость равна 180 кд/м2, контрастность — 800:1. Динамическая контрастность достигает 100 000 000:1.

Габариты портативного монитора составляют 357 ? 11 ? 227 мм, вес — приблизительно 900 г. Питание устройство получает от компьютера через интерфейс USB.

MSI Optix MAG161V: портативный монитор с диагональю 15,6 дюйма

Панель оборудована цифровым интерфейсом HDMI. Специальная обложка позволяет устанавливать монитор под удобным углом.

Продажи MSI Optix MAG161V начнутся в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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