Доля процессоров AMD в статистике Steam выросла в 2,5 раза за два года

Популярность процессоров AMD продолжает расти без признаков замедления. Согласно свежим данным игрового сервиса Steam, собранным в ноябре 2019 года среди пользователей платформы, доля процессоров AMD в используемых игровых компьютерах в настоящее время достигла 20,5 % — огромный скачок с учётом ситуации двухлетней давности.

Проверяя предыдущую статистику, можно легко увидеть, что пики роста доли чипов AMD совпадают с выпуском компанией новых поколений процессоров Ryzen. Количество пользователей оборудования с процессорами AMD в январе 2018 года составляло всего 8 %, но к июню резко выросло до 16 %, практически удвоившись за шесть месяцев. В этот период вышли процессоры Ryzen второго поколения, что, несомненно, способствовало столь резкому росту популярности чипов AMD.

После июня 2018 года этот показатель продолжал неуклонно расти до июля 2019 года, увеличившись затем в ноябре почти на 2 %, что, опять же, можно считать заслугой процессоров третьего поколения Ryzen. Благодаря этому AMD впервые преодолела отметку в 20 %, сократив отрыв от Intel .

При этом использование графических процессоров AMD по-прежнему остаётся в пределах 15 %. И самыми популярными графическими картами компании по-прежнему являются Radeon RX 580 и 570, а какого-либо заметного интереса к новым RX 5700 и RX 5700 XT пока не видно: их востребованность среди игроков Steam составляет лишь десятые доли процента.



