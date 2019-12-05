Монитор ASUS TUF Gaming VG27WQ имеет вогнутую форму

В ассортименте ASUS появился монитор TUF Gaming VG27WQ, рассчитанный на использование в составе настольных систем игрового уровня.

В основу панели легла матрица VA вогнутой формы. Размер составляет 27 дюймов по диагонали, разрешение — 2560 ? 1440 пикселей. Заявлен 120-процентный охват цветового пространства sRGB.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 3000:1. Монитор обладает временем отклика в 1 мс и частотой обновления 165 Гц.

В распоряжении любителей игр — набор средств ASUS GamePlus: он включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Технология FreeSync повышает плавность игрового процесса. Системы Flicker-free и Low Blue Light отвечают за снижение нагрузки на зрительный аппарат.

Монитор оборудован стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый, разъёмами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также стандартным 3,5-мм аудиогнездом.



