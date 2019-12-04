Одноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов США
Анонсирован одноплатный компьютер Rock Pi N10, на основе которого могут создаваться различные устройства для Интернета вещей, гаджеты со средствами искусственного интеллекта и пр.
Основой решения служит процессор Rochchip RK3399Pro. Этот чип содержит шесть вычислительных ядер — дуэт Cortex-A72 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и квартет Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Mali-T860 MP4 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1–3.2, OpenVG1.1, OpenCL 1.2 и DX 11.
Важно отметить, что в состав процессора входит специализированный блок NPU, предназначенный для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом.
Объём оперативной памяти LPDDR3 варьируется от 4 Гбайт до 8 Гбайт. Предусмотрены флеш-накопитель eMMC 5.1 вместимостью до 64 Гбайт и слот для карты microSD. Кроме того, возможна установка твердотельного накопителя M.2 NVMe SSD вместимостью до 2 Тбайт.
Одноплатный компьютер имеет размеры 100 ? 100 мм. Изделие оборудовано сетевым контроллером Gigabit Ethernet. Есть два порта USB 2.0, разъём USB 3.0 OTG, интерфейс HDMI 2.0 и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.
Цена Rock Pi N10 составляет от 99 долларов США. Говорится о совместимости с программными платформами Debian 9, Ubuntu 18.04, Fedora и Android 8.1.
04.12.2019 17:04