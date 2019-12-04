Мировой рынок устройств печати показал небольшой рост

Мировой рынок устройств печати показал небольшой рост

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP) в третьем квартале нынешнего года.

Приведённые данные учитывают отгрузки традиционных принтеров разных типов (лазерные, струйные), многофункциональных устройств, а также копировальных аппаратов. В рассмотрение берётся техника форматов A2–A4.

Итак, сообщается, что за трёхмесячный период было реализовано 24,00 млн устройств. Это на 3,9 % меньше по сравнению с результатом за третью четверть 2018-го, когда отгрузки равнялись 24,97 млн единиц.

Первое место в рейтинге ведущих поставщиков занимает HP Inc. Доля этой компании по итогам третьего квартала уходящего года составила 39,5 %.

Мировой рынок устройств печати показал небольшой рост

На втором месте находится Canon Group с результатом 20,7 %. Замыкает тройку Epson — 19,3 %.

Кроме того, в пятёрку лидеров входят компании Brother и Kyocera Group. Их доли по итогам третьего квартала нынешнего года составляют соответственно 7,5 % и 2,1 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Intel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-XIntel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-X
Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в ЯпонииSony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии
Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоровSamsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров
Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen EmbeddedКомпактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded
Alphacool Aurora XP3 Light: процессорный водоблок начального уровня с яркой RGB-подсветкойAlphacool Aurora XP3 Light: процессорный водоблок начального уровня с яркой RGB-подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
AMD показала позиционирование Ryzen и Threadripper 3000 — атака на Intel во всех сегментахAMD показала позиционирование Ryzen и Threadripper 3000 — атака на Intel во всех сегментах
Huawei показала ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14Huawei показала ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14
Huawei нацелилась на рынок умных колонокHuawei нацелилась на рынок умных колонок
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil с водоблоком полного покрытияPowerColor показала видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil с водоблоком полного покрытия
Высокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 годуВысокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 году
Polaroid Originals прекращает выпуск плёнок Spectra для мгновенной печатиPolaroid Originals прекращает выпуск плёнок Spectra для мгновенной печати
На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спадНа мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад
ZMI показала сверхкомпактную зарядку на 65 ВтZMI показала сверхкомпактную зарядку на 65 Вт
Microsoft представит 2 октября новые устройства SurfaceMicrosoft представит 2 октября новые устройства Surface
Umidigi показала свою версию AirPods за $20Umidigi показала свою версию AirPods за $20
Последние новости
Подгружаем последние новости