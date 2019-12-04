Мировой рынок устройств печати показал небольшой рост

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP) в третьем квартале нынешнего года.

Приведённые данные учитывают отгрузки традиционных принтеров разных типов (лазерные, струйные), многофункциональных устройств, а также копировальных аппаратов. В рассмотрение берётся техника форматов A2–A4.

Итак, сообщается, что за трёхмесячный период было реализовано 24,00 млн устройств. Это на 3,9 % меньше по сравнению с результатом за третью четверть 2018-го, когда отгрузки равнялись 24,97 млн единиц.

Первое место в рейтинге ведущих поставщиков занимает HP Inc. Доля этой компании по итогам третьего квартала уходящего года составила 39,5 %.

На втором месте находится Canon Group с результатом 20,7 %. Замыкает тройку Epson — 19,3 %.

Кроме того, в пятёрку лидеров входят компании Brother и Kyocera Group. Их доли по итогам третьего квартала нынешнего года составляют соответственно 7,5 % и 2,1 %.



