AMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUC

Компания AMD объявила о создании открытой экосистемы для OEM-производителей, в рамках которой они смогут создавать собственные мини-ПК на базе процессоров AMD Ryzen Embedded. Данная инициатива явно направлена на создание конкуренции самым известным компактным настольным компьютерам — Intel NUC.

Первыми производителями, в ассортименте которых уже появились мини-ПК на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen, стали ASRock, EEPD, OnLogic и Simply NUC. Данные системы нацелены в первую очередь на такие сферы применения, как средства массовой информации, промышленность, коммуникации и самые разнообразные предприятия. Возможно, со временем данные системы получат и некоторое распространение в потребительском сегменте.

Интересно, что подходы Intel и AMD к мини-ПК довольно сильно отличаются. Intel сама создаёт эталонные системы NUC, а также продаёт готовые материнские платы с процессорами другим производителям. Компания AMD решила полностью положиться на сторонних производителей, и продаёт им лишь свои процессоры. А плату, корпус и всё остальное OEM-производитель создаёт самостоятельно.

В основе новых мини-ПК могут лежать встраиваемые процессоры AMD Ryzen Embedded V1000-й и R1000-й серий. Данные чипы распаиваются прямо на материнскую плату, так что легко заменить их не получится. Однако у них есть другое важное преимущество — увеличенный жизненный цикл. AMD планирует предлагать клиентам данные процессоры вплоть до 2029 года.

Чипы Ryzen Embedded R1505G и R1606G имеют по два ядра Zen и четыре потока, которые работают с частотами до 2,6/3,5 ГГц. Есть и встроенный графический процессор Vega 3 с частотой до 1,2 ГГц. В свою очередь процессоры Ryzen Embedded V1000-й серии имеют 2 или 4 ядра Zen и поддерживают технологию SMT. Их базовые частоты составляют от 2 до 3,35 ГГц, а максимальная Turbo-частота достигает 3,8 ГГц. Здесь используется встроенная графика Vega 3, Vega 8 или Vega 11, в зависимости от модели, с частотой до 1300 МГц. Уровень TDP вышеописанных процессоров может составлять от 12 до 54 Вт.

Скорее всего, со временем к экосистеме мини-ПК на процессорах AMD присоединятся и другие OEM-производители. Также отметим, что в относительно недалёком будущем AMD может представить новые процессоры Ryzen Embedded на ядрах Zen 2, которые будут производиться по 7-нм техпроцессу. Это позволит создавать действительно мощные мини-ПК.



