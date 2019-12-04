HP анонсировала ноутбуки-трансформеры для учащихся — HP ProBook x360 11 G5 EE и HP ProBook x360 11 G6 EE

Компания HP анонсировала два новых ноутбука-трансформера под управлением операционной системы Windows 10 Pro, предназначенные для образовательных учреждений.

Модели HP ProBook x360 11 G5 Education Edition и HP ProBook x360 11 G6 Education Edition оснащены 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 ? 768 пикселей и возможностью вращения на 360 градусов, благодаря чему их можно использовать в различных режимах — в режиме ноутбука, подставки, презентации или планшета.

Новинки обладают одинаковым дизайном, но базируются на разных чипах. Ноутбук HP ProBook x360 11 G5 оснащён 6-ваттным чипом Intel Gemini Lake / Gemini Lake Refresh Celeron или Pentium Silver, а в HP ProBook x360 11 G6 используется 7-ваттный процессор Intel Core серии Y 10-го поколения. Обе модели поставляются с 8 Гбайт оперативной памяти, с флеш-накопителем ёмкостью 64 Гбайт (eMMC)/128/256 Гбайт. В ноутбуках могут быть установлены две камеры для съёмки и передачи изображений (опционально). Также с устройствами может предоставляться стилус (опционально).

Ноутбук HP ProBook x360 G5 EE уже поступил в продажу, а модель HP ProBook x360 G6 EE будет доступна для покупки в марте следующего года.



