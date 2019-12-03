Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии

Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии

По данным BCN Ranking, Sony обогнала Canon и Nikon и находится теперь на первом месте по доле рынка полнокадровых камер в Японии. Sony также продемонстрировала в целом рост в сегментах цифровых фотоаппаратов с полным кадром, APS-C и без сменных объективов с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.

В конечном счёте, сегодня доля Sony на рынке полнокадровых камер в Японии увеличилась с 31,6 % до 38 %. В результате Canon спустилась на второе место с долей рынка в 36 % против 37,8 % в прошлом году. Nikon заняла 24 % рынка полнокадровых фотоаппаратов против прошлогодних 29,1 %. Как показано на рисунке ниже, Sony доминировала как по количеству продаж (темно-синий), так и по объёму доходов (светло-синий) во всех трёх категориях камер. Canon и Nikon откатились по всем показателям, за исключением небольшого количественного увеличения продаж полнокадровых устройств на 6,6 % у Canon за прошедший год.

Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии

Nikon столкнулась с самым серьёзным падением продаж в единицах и доходах по всем направлениям. А падение объёмов продаж на рынке APS-C составило более 30 %. Для сравнения: за прошедший год Sony увеличила объёмы продаж в той же категории более чем на 44 %. BCN отмечает, что продажи полнокадровых беззеркальных камер составляют всего 10 % от общего рынка камер, на котором преобладают беззеркальные и зеркальные камеры формата APS-C.

Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии

Аналитики также отмечают, что медленное движение Canon и Nikon на перспективный рынок полнокадровых беззеркальных камер дало Sony существенное преимущество. Только время покажет, удастся ли компании удержать лидерство, так как конкуренция в последнее время усиливается. В 2018 году Sony заявила о намерении стать ведущей маркой на рынке фотокамер, и в этом она достигла значительного прогресса.

Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Intel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-XIntel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-X
Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоровSamsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров
Alphacool Aurora XP3 Light: процессорный водоблок начального уровня с яркой RGB-подсветкойAlphacool Aurora XP3 Light: процессорный водоблок начального уровня с яркой RGB-подсветкой
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличьеASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличье
Dell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров IntelDell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров Intel
Блок рекламы


Похожие новости
Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картриджеSony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже
Фотокамера Leica CL Edition Paul Smith получила необычное оформлениеФотокамера Leica CL Edition Paul Smith получила необычное оформление
Kandao QooCam 8K — доступная карманная 360-градусная камераKandao QooCam 8K — доступная карманная 360-градусная камера
Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130
Смарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятораСмарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятора
GoPro готовит экшен-камеры нового поколенияGoPro готовит экшен-камеры нового поколения
На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спадНа мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад
Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для камер L-mount оценён в $2200Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для камер L-mount оценён в $2200
Canon хочет управлять автофокусом в беззеркальных камерах при помощи взглядаCanon хочет управлять автофокусом в беззеркальных камерах при помощи взгляда
Fujifilm Fujinon GF50mmF3.5 R LM WR: объектив для среднеформатных камер GFXFujifilm Fujinon GF50mmF3.5 R LM WR: объектив для среднеформатных камер GFX
Последние новости
Подгружаем последние новости