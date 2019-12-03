Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии

По данным BCN Ranking, Sony обогнала Canon и Nikon и находится теперь на первом месте по доле рынка полнокадровых камер в Японии. Sony также продемонстрировала в целом рост в сегментах цифровых фотоаппаратов с полным кадром, APS-C и без сменных объективов с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.

В конечном счёте, сегодня доля Sony на рынке полнокадровых камер в Японии увеличилась с 31,6 % до 38 %. В результате Canon спустилась на второе место с долей рынка в 36 % против 37,8 % в прошлом году. Nikon заняла 24 % рынка полнокадровых фотоаппаратов против прошлогодних 29,1 %. Как показано на рисунке ниже, Sony доминировала как по количеству продаж (темно-синий), так и по объёму доходов (светло-синий) во всех трёх категориях камер. Canon и Nikon откатились по всем показателям, за исключением небольшого количественного увеличения продаж полнокадровых устройств на 6,6 % у Canon за прошедший год.

Nikon столкнулась с самым серьёзным падением продаж в единицах и доходах по всем направлениям. А падение объёмов продаж на рынке APS-C составило более 30 %. Для сравнения: за прошедший год Sony увеличила объёмы продаж в той же категории более чем на 44 %. BCN отмечает, что продажи полнокадровых беззеркальных камер составляют всего 10 % от общего рынка камер, на котором преобладают беззеркальные и зеркальные камеры формата APS-C.

Аналитики также отмечают, что медленное движение Canon и Nikon на перспективный рынок полнокадровых беззеркальных камер дало Sony существенное преимущество. Только время покажет, удастся ли компании удержать лидерство, так как конкуренция в последнее время усиливается. В 2018 году Sony заявила о намерении стать ведущей маркой на рынке фотокамер, и в этом она достигла значительного прогресса.



