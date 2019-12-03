Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded

Компания OnLogic в партнёрстве с AMD анонсировала компьютеры небольшого форм-фактора, построенные на аппаратной платформе Ryzen Embedded.

Дебютировали модели ML100G-40 и MC510-40. Первая имеет безвентиляторное исполнение, а поэтому не производит никакого шума при работе. Вторая оборудована активной системой охлаждения.

Устройство ML100G-40 может нести на борту процессор AMD Ryzen Embedded R1505G или AMD Ryzen Embedded V1605B. Изделие R1505G располагает двумя вычислительными ядрами с частотой 2,4–3,3 ГГц и графическим блоком Vega 3. Чип V1605B содержит четыре ядра с базовой частотой 2,0 ГГц (повышается до 3,6 ГГц) и графический ускоритель Vega 8.

Модель MC510-40 комплектуется процессором AMD Ryzen Embedded V1605B.

Обе новинки поддерживают использование до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4. Возможна установка твердотельного накопителя типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe x4 или SATA.

За возможности подключения к компьютерной сети отвечает контроллер Realtek RTL8111G. Говорится о наличии интерфейсов DisplayPort, USB 3.1 и пр.



