Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded

Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded

Компания OnLogic в партнёрстве с AMD анонсировала компьютеры небольшого форм-фактора, построенные на аппаратной платформе Ryzen Embedded.

Дебютировали модели ML100G-40 и MC510-40. Первая имеет безвентиляторное исполнение, а поэтому не производит никакого шума при работе. Вторая оборудована активной системой охлаждения.

Устройство ML100G-40 может нести на борту процессор AMD Ryzen Embedded R1505G или AMD Ryzen Embedded V1605B. Изделие R1505G располагает двумя вычислительными ядрами с частотой 2,4–3,3 ГГц и графическим блоком Vega 3. Чип V1605B содержит четыре ядра с базовой частотой 2,0 ГГц (повышается до 3,6 ГГц) и графический ускоритель Vega 8.

Модель MC510-40 комплектуется процессором AMD Ryzen Embedded V1605B.

Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded

Обе новинки поддерживают использование до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4. Возможна установка твердотельного накопителя типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe x4 или SATA.

За возможности подключения к компьютерной сети отвечает контроллер Realtek RTL8111G. Говорится о наличии интерфейсов DisplayPort, USB 3.1 и пр.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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