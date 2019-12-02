Слухи: ситуация вокруг дискретной графики Intel Xe складывается не лучшим образом

Слухи: ситуация вокруг дискретной графики Intel Xe складывается не лучшим образом

В следующем году компания Intel пообещала выпустить первые видеокарты на графических процессорах с архитектурой Intel Xe. Многие возлагают большие надежды на будущие ГП Intel, однако новая порция слухов из Китая указывает на то, что дела у Intel на данном направлении обстоят не лучшим образом.

Первое, на что указывает источник — разработка новой графической архитектуры, а соответственно и процессоров на её основе, идёт весьма медленно. К сожалению, источник не уточняет, с какими именно трудностями столкнулась Intel, а лишь указывает на слабый прогресс в направлении ГП. Также отмечает, что потребуется ещё немало времени для доработки и улучшения драйверов. Кроме того, Intel придётся создать различные инструменты для разработчиков. Например, что-то наподобие AMD ROCm для конвертации CUDA.

Слухи: ситуация вокруг дискретной графики Intel Xe складывается не лучшим образом

Следом сообщается, что «большой» графический процессор на архитектуре Intel Xe, насчитывающий в себе более 1000 исполнительных блоков (Execution Units, EU), с большой вероятностью не появится в ближайшие два года. Вероятнее всего, здесь подразумевается анонсированный недавно графический процессор Ponte Vecchio для ускорителей вычислений. Получается, что ждать его можно не раньше конца 2021 года, или, что более вероятно, появится он лишь в 2022 году.

Источник также утверждает, что в настоящее время энергетическая эффективность архитектуры Intel Xe находится на довольно низком уровне. По данному показателю ГП Intel выглядит не лучшим образом по сравнению с нынешними графическими процессорами NVIDIA Turing и AMD Navi.

Слухи: ситуация вокруг дискретной графики Intel Xe складывается не лучшим образом

Ещё отмечается, что производители видеокарт на текущий момент не намерены сотрудничать с Intel. С большой долей вероятности, изначально на рынке появятся только эталонные версии дискретных графических ускорителей от самой Intel. Также не исключено, что производители лишь спустя 1–2 поколения видеокарт поверят в Intel и начнут разрабатывать собственные версии ускорителей на базе «синих» ГП.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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