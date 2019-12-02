AMD наступает: вся десятка самых продаваемых ЦП на Amazon — модели Ryzen

Недавно мы писали, что AMD быстро завоёвывает популярность в самой крупной американской розничной сети Amazon. На 28 ноября в десятке самых продаваемых настольных процессоров для настольных ПК различные предложения компании AMD занимали целых 8 мест. Но «Чёрная пятница» внесла свои коррективы: на момент написания все 10 позиций из 10 в рейтинге были представлены теми или иными процессорами Ryzen.

Вот так выглядел список из 10 наиболее популярных настольных ЦП в рознице США :

AMD Ryzen 5 3600 Box с кулером Wraith Stealth — $185,99; AMD Ryzen 7 2700X Box с кулером Wraith Prism LED — $206,98; AMD Ryzen 7 3800X Box с кулером Wraith Prism LED — $329,99; AMD Ryzen 7 2700 Box с кулером Wraith Spire LED — $139,99; AMD Ryzen 5 2600X Box с кулером Wraith Spire — $119,99. AMD Ryzen 5 2600 Box с кулером Wraith Stealth — $117,99; AMD Ryzen 5 3600X Box с кулером Wraith Spire Cooler — $199,99; AMD Ryzen 7 3700X Box с кулером Wraith Prism LED — $334,99; комплект из процессора AMD Ryzen 7 3800X Box с кулером Wraith Prism LED, материнской платы MSI MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi и накопителя SSD Samsung 970 EVO Plus на 500 Гбайт — недоступен на момент написания; AMD Ryzen 9 3900X с кулером Wraith Prism LED — $662,89;

По сравнению с прошлым разом некоторые цены заметно изменились — какие-то позиции подорожали (например, Ryzen 7 2700X стал заметно менее выгодным), а какие-то стали дешевле. Как можно видеть, в списке Ryzen 7 3800X сейчас стоит даже дешевле более простого Ryzen 7 3700X.

Интересно, что среди этих решений нет ни одного со встроенной графикой — AMD Ryzen 3 2200G ($77,98) с интегрированным ускорителем Radeon Vega 8 разместился на 11 месте. А первые процессоры Intel в рейтинге наиболее покупаемых встречаются лишь начиная с 12-го места. В настоящее время это недешёвый 8-ядерный Core i9-9900K Box — его стоимость составляет $471,99. Впрочем, это всё же меньше, чем цена более популярного Ryzen 9 3900X.



