Microsoft проектирует энергоэффективный смарт-динамик с помощником Cortana
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало корпорации Microsoft патент на «умный» динамик с интеллектуальным голосовым ассистентом.
Документ озаглавлен «Высокоэффективный динамик с мультимагнитной структурой» (High-efficiency speaker with multi-magnet structure). Сообщается, что редмондский гигант проектирует компактную смарт-колонку в корпусе цилиндрической формы.
Особенностью гаджета станет высокая энергетическая эффективность при сохранении хорошего качества звука и его требуемой громкости. Достигаться это будет за счёт особой конструкции, предусматривающей размещение звуковой катушки между внутренним и внешним магнитами.
На устройстве будет применяться фирменный голосовой помощник Cortana. Очевидно, смарт-динамик получит адаптер Wi-Fi для беспроводного подключения к компьютерной сети.
О том, когда новинка Microsoft может появиться на коммерческом рынке, к сожалению, ничего не сообщается.
По статистике Strategy Analytics, в третьем квартале нынешнего года по всему миру было реализовано 34,9 млн смарт-колонок с интеллектуальным голосовым ассистентом. Это на 54,5 % больше по сравнению с результатом за третью четверть 2018-го.
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01.12.2019 08:43