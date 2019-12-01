Microsoft проектирует энергоэффективный смарт-динамик с помощником Cortana

Microsoft проектирует энергоэффективный смарт-динамик с помощником Cortana

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало корпорации Microsoft патент на «умный» динамик с интеллектуальным голосовым ассистентом.

Документ озаглавлен «Высокоэффективный динамик с мультимагнитной структурой» (High-efficiency speaker with multi-magnet structure). Сообщается, что редмондский гигант проектирует компактную смарт-колонку в корпусе цилиндрической формы.

Особенностью гаджета станет высокая энергетическая эффективность при сохранении хорошего качества звука и его требуемой громкости. Достигаться это будет за счёт особой конструкции, предусматривающей размещение звуковой катушки между внутренним и внешним магнитами.

На устройстве будет применяться фирменный голосовой помощник Cortana. Очевидно, смарт-динамик получит адаптер Wi-Fi для беспроводного подключения к компьютерной сети.

Microsoft проектирует энергоэффективный смарт-динамик с помощником Cortana

О том, когда новинка Microsoft может появиться на коммерческом рынке, к сожалению, ничего не сообщается.

По статистике Strategy Analytics, в третьем квартале нынешнего года по всему миру было реализовано 34,9 млн смарт-колонок с интеллектуальным голосовым ассистентом. Это на 54,5 % больше по сравнению с результатом за третью четверть 2018-го.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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