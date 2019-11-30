Gelid SubZero M.2 XL: компактный, но эффективный радиатор для SSD-накопителей M.2

Компания Gelid представила SubZero M.2 XL — высокоэффективную систему охлаждения для твердотельных накопителей формата M.2 22110. Новинка предназначена для обеспечения стабильной работы накопителя и предотвращения снижения его производительности в результате перегрева контроллера (троттлинга).

Новинка представляет собой довольно тонкий алюминиевый радиатор красного или чёрного цвета. Отмечается, что за счёт довольно небольшой высоты в 3 мм радиатор SubZero M.2 XL можно применять для охлаждения SSD не только в ПК, но и в некоторых ноутбуках. Тут уж всё зависит от имеющегося над накопителем свободного пространства.

Вместе с радиатором в комплекте поставляются две термопрокладки, которые обеспечивают передачу тепла от микросхемы контроллера накопителя к радиатору. Для крепления радиатора предлагается три силиконовых кольца, которые позволяют быстро и надёжно зафиксировать охладитель на твердотельном накопителе. Как упоминалось выше, SubZero M.2 XL предназначен для твердотельных накопителей M.2 22110, то есть длиной 110 мм.

Система охлаждения SubZero M.2 XL для SSD-накопителей уже поступила в продажу по рекомендованной цене $10.



