Xiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмника

Xiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмника

Компания Xiaomi представила ещё один портативный аккумулятор, предназначенный для подзарядки различных гаджетов вдали от электрической сети.

Как и недавно анонсированная карманная батарея с функцией подогрева, новинка внешне напоминает ретро-радиоприёмник с дизайном из семидесятых годов. Причём устройство действительно может принимать радиопрограммы: оно снабжено FM-тюнером и динамиком, который скрывается за стилизованной перфорированной секцией во фронтальной части.

Xiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмника

Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 10 000 мА·ч. Этого будет достаточно для трёхкратной подзарядки батареи среднестатистического смартфона.

Для подключения гаджетов предусмотрены два полноразмерных порта USB, работающих в режиме 5 В/2,1 А. Подзарядка самого резервного аккумулятора осуществляется через дополнительный USB-разъём.

Xiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмника

Устройство наделено небольшим дисплеем для отображения уровня заряда и кнопкой включения/выключения FM-тюнера в верхней части. Доступны белый, чёрный и светло-розовый варианты исполнения.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 20 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Intel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-XIntel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-X
Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоровSamsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров
8K-телевизоры Samsung получат улучшенную систему AI Upscaling8K-телевизоры Samsung получат улучшенную систему AI Upscaling
Анонсирован смарт-динамик Huawei Sound XАнонсирован смарт-динамик Huawei Sound X
Huawei показала ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14Huawei показала ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14
Блок рекламы


Похожие новости
«Умная» кровать Xiaomi Smart Electric Bed создаст комфорт в любых условиях«Умная» кровать Xiaomi Smart Electric Bed создаст комфорт в любых условиях
Xiaomi представила «умную» лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1SXiaomi представила «умную» лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1S
Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFCXiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFC
Подробности о дизайне телевизоров Xiaomi Mi TV 5: узкая рамка и толщина менее 6 ммПодробности о дизайне телевизоров Xiaomi Mi TV 5: узкая рамка и толщина менее 6 мм
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
От нового резервного аккумулятора Lenovo можно запитать ноутбукОт нового резервного аккумулятора Lenovo можно запитать ноутбук
Смарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятораСмарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятора
Xiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткойXiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткой
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймовXiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймов
Xiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамокXiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамок
Последние новости
Подгружаем последние новости