Xiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмника

Компания Xiaomi представила ещё один портативный аккумулятор, предназначенный для подзарядки различных гаджетов вдали от электрической сети.

Как и недавно анонсированная карманная батарея с функцией подогрева, новинка внешне напоминает ретро-радиоприёмник с дизайном из семидесятых годов. Причём устройство действительно может принимать радиопрограммы: оно снабжено FM-тюнером и динамиком, который скрывается за стилизованной перфорированной секцией во фронтальной части.

Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 10 000 мА·ч. Этого будет достаточно для трёхкратной подзарядки батареи среднестатистического смартфона.

Для подключения гаджетов предусмотрены два полноразмерных порта USB , работающих в режиме 5 В/2,1 А. Подзарядка самого резервного аккумулятора осуществляется через дополнительный USB-разъём.

Устройство наделено небольшим дисплеем для отображения уровня заряда и кнопкой включения/выключения FM-тюнера в верхней части. Доступны белый, чёрный и светло-розовый варианты исполнения.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 20 долларов США .



