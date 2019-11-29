Alphacool Aurora XP3 Light: процессорный водоблок начального уровня с яркой RGB-подсветкой

Компания Alphacool представила новый процессорный водоблок начального уровня Eisblock Aurora XP? Light. Новинка не претендует на выдающуюся производительность, но зато предлагает весьма доступную цену и привлекательный внешний вид, обеспечиваемый RGB-подсветкой.

Основание водоблока выполнено из меди, покрыто слоем никеля и обладает габаритами 56 ? 56 мм. В середине основания Eisblock Aurora XP? Light со внутренней стороны разместилась структура из крошечных металлических штырьков диаметром около 0,4 мм, которая занимает площадь около 27,6 ? 37,6 мм. По словам производителя, это обеспечивает максимум производительности при не столь больших габаритах.

Верхняя часть Eisblock Aurora XP? Light выполнена из прозрачного органического стекла и имеет вставку чёрного цвета с логотипом Alphacool. Под этой вставкой разместилось девять небольших RGB-светодиодов. Подсветку можно подключить к стандартному 3-контактному разъёму на материнской плате.

Новинка совместима со всеми актуальными процессорными разъёмами Intel и AMD за исключением слишком крупных Socket TR4 и sTRX4. Для подключения фитингов в верхней крышке имеется пара отверстий с резьбой G1/4". Стоимость водоблока Alphacool Eisblock Aurora XP? Light в фирменном магазине производителя составляет 40 евро.



