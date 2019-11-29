Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров

Не было бы у компании Samsung счастья, да несчастье Intel помогло. Южнокорейское информационное агентство Yonhap распространило новость, что Samsung Electronics согласилась начать выпуск центральных процессоров для Intel . Неделю назад Intel намекнула на возможность подобного развития событий. В открытом письме, в котором компания призналась в своей неспособности преодолеть дефицит процессоров, Intel сообщила, что намерена попросить помощи у стороннего производителя. Поскольку Intel давно работает с тайваньской TSMC, реакцию ждали с этой стороны. Как оказалось, компания Samsung тоже готова протянуть Intel руку помощи.

Если Samsung действительно начнёт выпускать для Intel центральные процессоры, то это станет важным прецедентом. Очевидно, это будут 14-нм продукты, но если сотрудничество окажется успешным, Samsung может заинтересовать Intel как производитель 7-нм продукции. Для Intel это возможность быстро развернуть поставки 7-нм процессоров, хотя американской компании приходится думать о долгосрочной перспективе по загрузке и поддержке собственных многочисленных заводов.

Для компании Samsung сотрудничество с Intel и работа на этого заказчика ? это шанс укрепить контрактное производство. Главная опасность для Samsung кроется в производственных мощностях TSMC. Компания Samsung старается всеми силами расширить собственное контрактное производство и для этого в последние годы инвестирует в новейшие техпроцессы и линии огромные деньги. Новый долгосрочный план Samsung по развитию полупроводникового производства предусматривает инвестиции в эту сферу деятельности $112,9 млрд (133 трлн южнокорейских вон). Это до неприличия огромная сумма, которая позволит раз за разом отбирать заказы у TSMC и укреплять рыночную долю Samsung.

Новостное агентство ссылается на свои осведомлённые источники, когда комментирует представленную выше информацию. Будет интересно узнать, о чём на самом деле договорились Intel и Samsung. Для каждой из компаний это может быть важной вехой в их деятельности.



