Samsung поможет Intel справиться с дефицитом 14-нм процессоров
Не было бы у компании Samsung счастья, да несчастье Intel помогло. Южнокорейское информационное агентство Yonhap распространило новость, что Samsung Electronics согласилась начать выпуск центральных процессоров для Intel. Неделю назад Intel намекнула на возможность подобного развития событий. В открытом письме, в котором компания призналась в своей неспособности преодолеть дефицит процессоров, Intel сообщила, что намерена попросить помощи у стороннего производителя. Поскольку Intel давно работает с тайваньской TSMC, реакцию ждали с этой стороны. Как оказалось, компания Samsung тоже готова протянуть Intel руку помощи.
Если Samsung действительно начнёт выпускать для Intel центральные процессоры, то это станет важным прецедентом. Очевидно, это будут 14-нм продукты, но если сотрудничество окажется успешным, Samsung может заинтересовать Intel как производитель 7-нм продукции. Для Intel это возможность быстро развернуть поставки 7-нм процессоров, хотя американской компании приходится думать о долгосрочной перспективе по загрузке и поддержке собственных многочисленных заводов.
Для компании Samsung сотрудничество с Intel и работа на этого заказчика ? это шанс укрепить контрактное производство. Главная опасность для Samsung кроется в производственных мощностях TSMC. Компания Samsung старается всеми силами расширить собственное контрактное производство и для этого в последние годы инвестирует в новейшие техпроцессы и линии огромные деньги. Новый долгосрочный план Samsung по развитию полупроводникового производства предусматривает инвестиции в эту сферу деятельности $112,9 млрд (133 трлн южнокорейских вон). Это до неприличия огромная сумма, которая позволит раз за разом отбирать заказы у TSMC и укреплять рыночную долю Samsung.
Новостное агентство ссылается на свои осведомлённые источники, когда комментирует представленную выше информацию. Будет интересно узнать, о чём на самом деле договорились Intel и Samsung. Для каждой из компаний это может быть важной вехой в их деятельности.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
29.11.2019 14:55