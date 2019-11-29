«Умная» кровать Xiaomi Smart Electric Bed создаст комфорт в любых условиях

В ассортименте Xiaomi есть множество устройств для современного «умного» дома, и компания постоянно выпускает новинки: очередной из них стала моторизованная кровать 8HMilan Smart Electric Bed.

Новинка спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальный комфорт и релаксацию в любых условиях. Кровать поможет хорошо отдохнуть и проснуться полным сил.

Конструкция предусматривает использование двух электрических приводных механизмов, которые позволяют независимо контролировать положение верхней и нижней частей. Так, угол наклона верхней половины можно регулировать в диапазоне от 0 до 60 градусов, нижней — от 0 до 30 градусов. Таким образом, каждый человек сможет создать для себя оптимальную конфигурацию.

Основание выполнено из стекловолокна и легированной стали. Утверждается, что кровать способна выдерживать вес до 1000 килограммов.

Управлять работой 8HMilan Smart Electric Bed можно при помощи кнопок и голосовых команд (через смарт-динамик или смарт-дисплей). Изначально предусмотрены пять предустановленных настроек: это режимы для чтения и просмотра телевизора, полностью плоская конфигурация, режим «нулевой гравитации» (Zero-Gravity) и даже режим против храпа.

Приобрести смарт-кровать можно будет по ориентировочной цене 285 долларов США .



