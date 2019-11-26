Intel SSD 665p на основе 96-слойной флеш-памяти QLC поступили в продажу

Intel вывела на рынок серию твердотельных накопителей SSD 665p с кодовым именем Neptune Harbour Refresh для клиентского сегмента. Выполненные в формате NVMe M.2-2280, накопители используют интерфейс PCI-Express 3.0 x4.

Как и предыдущая успешная серия SSD 660p, устройства построены на том же контроллере Silicon Motion SMI2263 с кеш-памятью LPDDR3 DRAM, но используют новую 96-слойную флеш-память Intel QLC NAND вместо 64-слойных микросхем, что обеспечило существенный прирост производительности.

В настоящее время серия Intel SSD 665p включает только две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Более старшая обеспечивает скорость последовательной передачи до 2000 Мбайт/с и скорость произвольного доступа до 250 000 операций ввода-вывода/с как при чтении, так и при записи.

Версия объёмом 1 Тбайт отличается быстродействием до 2000 Мбайт/с для операций последовательного чтения и до 1925 Мбайт/с — записи, а также до 160 000 операций произвольного чтения IOPS и до 200 000 — записи. С более подробным анализом производительности можно ознакомиться в материале к сентябрьскому анонсу.

Серия 665p выпускается без радиатора, за счёт чего может быть легко установлена в ноутбуки, но будет отличаться повышенным уровнем нагрева в отличие от аналогов с пассивной системой охлаждения. Компания не сообщила рейтинги выносливости для новых накопителей, но оба SSD имеют 5-летнюю гарантию. Рекомендованная стоимость терабайтного носителя составляет $159, а более ёмкая модель, вероятно, оценена вдвое дороже.



