Анонсирован смарт-динамик Huawei Sound X

Компания Huawei провела показ своей новой и первой умной колонки Sound X. Устройство позиционируется как колонка премиум-класса и стоит, отметим, на уровне Apple HomePod.



В корпусе Huawei Sound X есть два 3.5-дюймовых сабвуфер на 60 ватт в сумме и шесть динамиков 1.5 дюйма на 48 ватт. По словам разработчиков, колонка воспроизводит звуки частотой от 40 Гц до 40 кГц, притом обеспечивается всенаправленное звучание. Внутри Huawei Sound X стоит процессор на 1,5 ГГц с четырьмя ядрами, есть 8 Гб встроенной и 512 Мб оперативной памяти, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11aс 2,4 и 5 ГГц а также NFC-модуль (непонятно зачем он в колонке) и массив микрофонов, точное количество которых неизвестно.



Huawei Sound X может работать в паре с голосовым помощником, выпускается только в черном цвете, обладает кольцевой подсветкой и сенсорными кнопками управления. Можно купить одну Huawei Sound X за 285 долларов США или пару за 550. Размеры одной колонки – 203 мм в высоту и 165 мм в диаметре, так что она займет довольно много места.