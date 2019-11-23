GeForce GTX 1650 Super поступили в продажу: какие модели самые быстрые?

Сегодня видеокарты GeForce GTX 1650 Super поступили в продажу. Эталонной версии данного ускорителя нет, однако AIB-партнёры NVIDIA представили множество собственных версий новинки. Многие из них получили заводской разгон, и ниже речь как раз пойдёт о самых быстрых версиях GeForce GTX 1650 Super.

На третьем месте по максимальной тактовой частоте графического процессора в режиме Boost оказались сразу четыре модели GeForce GTX 1650: ASUS ROG Strix Advanced, Palit Super StormX OC, Gainward Pegasus OC и Galax Super General OC. Все четыре новинки способны автоматически разгоняться до 1770 МГц. Что интересно, модели от Palit и Gainward обладают довольно компактными системами охлаждения всего с одним вентилятором, тогда как многие другие новинки с более мощными охладителями обладают меньшими частотами.

Gelax GeForce GTX 1650 Super General OС (версия для Китая)

На втором месте оказалась видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 Super TUF OC, у которой графический процессор может достигать частоты в 1800 МГц. Данный графический ускоритель оснащён системой охлаждения с алюминиевым радиатором и одной медной тепловой трубкой с прямым контактом, а также парой относительно небольших вентиляторов.

Самой быстрой среди всех GeForce GTX 1650 Super оказалась также модель от ASUS — ASUS GeForce GTX 1650 Super ROG Strix OC. У этой видеокарты графический процессор работает с частотой вплоть до 1815 МГц. Здесь используется довольно мощная система охлаждения с алюминиевым радиатором, парой тепловых трубок и двумя довольно крупными вентиляторами. Также отметим, что, если у большинства GTX 1650 Super набор видеовыходов включает по одному DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DVI, то у моделей ASUS ROG Strix имеется по два HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.

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Заметим, что большинство представленных производителями версий GeForce GTX 1650 Super обладают либо эталонными тактовыми частотами 1530/1725 МГц, либо небольшим разгоном с Boost-частотой в 1740–1755 МГц. Также практически все новинки обладают лишь одиночным 6-контактным разъёмом дополнительного питания.



