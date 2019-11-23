Материнские платы на AMD B550 уже готовы к дебюту

Материнские платы на AMD B550 уже готовы к дебюту

Менеджер по продукции Biostar Вики Ван (Vicky Wang) дала интервью корейскому изданию Brainbox, в котором рассказала о готовящихся материнских платах компании на новых чипсетах AMD и Intel. Интересно, что вскоре после публикации интервью компания Biostar заявила, что информация в нём неверна, правда, не уточнила, какая именно. Также Brainbox удалила часть интервью о будущих платах, но ресурс Tom's Hardware уже успел подготовить свой материал на этот счёт. Но всё же условно будем считать представленную ниже информацию «слухами».

Менеджер Biostar заявила, что в обозримом будущем мы можем ожидать появления новых материнских плат с чипсетами AMD и Intel. Более того было отмечено, что материнские платы на долгожданной системной логике AMD B550 уже полностью готовы к выходу на рынок.

Материнские платы на AMD B550 уже готовы к дебюту

К сожалению, конкретная дата начала продаж материнских плат на новом чипсете AMD среднего уровня названа не была. Однако ещё летом ресурс DigiTimes сообщал, что производство системных плат на AMD B550, а также на младшем чипсете AMD A520 должно начаться уже в четвёртом квартале 2019 года. Так что новинки должны появиться на прилавках либо до конца текущего года, либо в начале следующего.

Материнские платы на AMD B550 уже готовы к дебюту

Что касается новых чипсетов Intel 400-й серии, которые предназначены для готовящихся настольных процессоров Comet Lake-S, то материнские платы на их основе должны появиться в следующем году. Это совпадает с недавней утечкой, согласно которой 14-нм процессоры Comet Lake-S должны выйти в первой половине 2020 года. Менеджер Biostar упоминает, что к выходу готовятся платы на трёх чипсетах. Скорее всего, это будет флагманский Intel Z490, чипсет среднего уровня Intel B460 и младший Intel H410. Но выйдут они, похоже, не так уж скоро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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