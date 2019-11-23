Apple контролирует половину рынка полностью беспроводных наушников-вкладышей

Исследование, проведённое компанией Counterpoint Research, говорит о том, что на мировом рынке быстро растёт спрос на полностью беспроводные наушники погружного типа.

Речь идёт об изделиях вроде Apple AirPods, Amazon Echo Buds и Samsung Galaxy Buds. По оценкам, в третьем квартале нынешнего года продажи таких устройств в глобальном масштабе достигли 33 млн штук. Это на 22 % больше по сравнению со второй четвертью 2019-го.

Если рассматривать рынок в денежном выражении, то его объём впервые превысил $4,0 млрд: результат прошлого квартала — приблизительно $4,1 млрд.

Неоспоримым лидером является Apple со своими продуктами семейства AirPods. «Яблочная» компания контролирует 45 % отрасли в штучном выражении и более 50 % в денежном.

На второе место по поставкам полностью беспроводных наушников-вкладышей вырвалась китайская Xiaomi, которая по итогам третьего квартала 2019-го заняла 9 % мирового рынка в штуках.

Замыкает тройку Samsung: южнокорейский гигант оттеснён со второй на третью позицию. Компания контролирует 6 % рынка в штучном исчислении.

В обозримом будущем, по мнению аналитиков Counterpoint Research, спрос на полностью беспроводные наушники погружного типа будет расти.



