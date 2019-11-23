Планшет Huawei MatePad Pro появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990 и 6 Гбайт ОЗУ

Планшет Huawei MatePad Pro появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990 и 6 Гбайт ОЗУ

Некоторое время назад компания Huawei официально подтвердила, что новый флагманский планшет MatePad Pro будет представлен 25 ноября. За несколько дней до этого события MatePad Pro (MRX-AL09) был протестирован в бенчмарке Geekbench.

Согласно опубликованным данным, новинка будет работать под управлением программной платформы Android 10. Что касается аппаратной составляющей, то в её роли выступает фирменный 8-ядерный чип HiSilicon, функционирующий с базовой частотой 1,86 ГГц. Эти данные в точности совпадают с параметрами чипа Kirin 990, который используется во флагманском смартфоне Huawei Mate 30 Pro.

В процессе тестирования использовалась версия смартфона, оснащённая 6 Гбайт оперативной памяти. В одноядерном и многоядерном режимах аппарат набрал 3808 и 11 382 балла соответственно. Стоит сказать о том, что ранее четыре версии MatePad Pro прошли сертификацию Bluetooth SIG и 3C. Предполагается, что одна из версий устройства получит поддержку сетей связи пятого поколения (5G), тогда как остальные модели будут лишены этой функции. Кроме того, ожидается появление модификаций с поддержкой Wi-Fi и LTE.

Планшет Huawei MatePad Pro появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990 и 6 Гбайт ОЗУ

Согласно имеющимся данным, планшет получит дисплей с поддержкой разрешения 2560 ? 1440 пикселей. Не исключено, что разработчики интегрируют сканер отпечатков пальцев непосредственно в область дисплея. Ранее появлялось сообщение о том, что MatePad Pro может комплектоваться мощным зарядным устройством на 40 Вт. Устройство будет поставляться в нескольких цветовых вариантах, включая синий, зелёный, белый и оранжевый.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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