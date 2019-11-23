Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже

Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже

Как подсказывает интернет-ресурс StorageNewsletter.com, подразделение Sony Professional Solutions Europe представило третье поколение накопителей Optical Disc Archive (Generation 3). Ёмкость одного картриджа увеличена с 3,3 Тбайт до 5,5 Тбайт. Представлены не только новые картриджи (ODC5500R), но также новые настольные модели приводов с шиной USB 3.2 (ODS-D380U) и накопители для роботизированных библиотек на оптических носителях (ODS-D380F).

Формат Optical Disc Archive и оптические диски разработаны совместно компаниями Sony и Panasonic. Диски двухсторонние. Второе поколение носителей позволяло записать на каждый диск 300 Гбайт данных. Новое третье поколение носителей даёт возможность хранить на одном диске 500 Гбайт информации. В стандартный картридж входят 11 таких дисков, что даёт 5,5 Тбайт данных на картридж. Накопители обратно совместимы с картриджами предыдущих поколений, что позволит оставить данные на них без перехода на новые картриджи. Расчётный срок сохранения информации на картридже (дисках) составляет 100 лет.

Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже

Оптические приводы Optical Disc Archive третьего поколения считывают и записывают данные по 8 каналам одновременно с двух сторон дисков. Скорость чтения достигает 375 Мбайт/с, а скорость записи ? 187,5 Мбайт/с. По сравнению с накопителями и картриджами второго поколения скорость передачи данных выросла в 1,5 раза. Целостность считываемых данных проверяется «на лету», что наравне со стабильностью носителей обещает длительное хранение информации. Также в системе предусмотрены механизмы для длительного слежения за целостностью данных.

Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже

Свет, ЭМИ, влажность, температура ? все эти факторы либо вообще не воздействуют на носители, либо оказывают на них незначительное влияние, которое можно не брать в расчёт. Подобные накопители и носители обещают стать удобным решением для хранения так называемых «холодных» данных ? информации, которая запрашивается крайне редко, но которую нельзя потерять. Например, коллекцию фотографий котиков в Facebook.

Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже

В Европе новые картриджи, настольные приводы, приводы для библиотек и сами библиотеки обещают появиться в январе 2020 года. Рост ёмкости картриджей на обещает увеличить ёмкость роботизированных одиночных библиотек с 4,7 Пбайт до 50 Пбайт, а кластер библиотек может разрастись до сотен петабайт данных.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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