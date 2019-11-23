Внешнее хранилище TerraMaster D8 Thunderbolt 3 рассчитано на восемь накопителей

Компания TerraMaster представила шасси D8 Thunderbolt 3, позволяющее сформировать высокоскоростное хранилище данных на основе жёстких дисков и (или) твердотельных модулей.

Устройство снабжено восемью отсеками для накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA. Максимальная внутренняя вместимость может достигать 112 Тбайт в конфигурации 8 ? 14 Тбайт.

Новинка использует для подключения к компьютеру интерфейс Thunderbolt 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Наличие второго порта Thunderbolt 3 позволяет подключать устройства по цепочке. Кроме того, предусмотрен разъём DisplayPort 1.2 для вывода изображения.

Заявленная скорость чтения данных достигает 1600 Мбайт/с при использовании жёстких дисков с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту в составе массива RAID 0. Поддерживаются также режимы RAID 1, RAID 5 и RAID 10.

Габариты составляют 266 ? 184 ? 315 мм, вес — 5,3 кг без установленных накопителей. За охлаждение отвечает 90-мм вентилятор. Мощность блока питания — 300 Вт.

Внешнее хранилище TerraMaster D8 Thunderbolt 3 оценено в 1600 долларов США (накопители приобретаются отдельно).



