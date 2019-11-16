Монитор NEC MultiSync PA311D формата 4К стоит $3000

Компания NEC представила дорогой профессиональный монитор MultiSync PA311D, продажи которого начнутся в текущем месяце.

В новинке используется высококачественная матрица IPS размером 31,1 дюйма по диагонали. Она обладает разрешением 4096 ? 2160 пикселей — формат 4К.

Для панели заявлен 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB, 97,4-процентный охват пространства NTSC и 99,9-процентный охват цветового пространства sRGB.

Монитор обеспечивает высочайшую точность цветопередачи благодаря тому, что каждый экземпляр проходит индивидуальную калибровку в заводских условиях.

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Показатели яркости, контрастности и времени отклика — 350 кд/м2, 1400:1 и 8 мс.

Новинка получила два разъёма DisplayPort 1.2, два коннектора HDMI, концентратор USB 3.1 и стандартное аудиогнездо. Плюс к этому есть симметричный порт USB Type-C с возможностью подачи до 65 Вт энергии на подсоединённый портативный компьютер.

Подставка позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея. Датчик Human Sensor определяет присутствие пользователя и автоматически переводит устройство в энергосберегающий режим, если на рабочем месте никого нет.

Цена панели NEC MultiSync PA311D составляет внушительные 3000 долларов США (3250 долларов с калибровочным набором SpectraViewII Color Calibration Kit). Ещё за 300 долларов можно будет приобрести бленду HD2PA31 для защиты от бликов.



