Игра красок: вентиляторы Corsair iCUE QL RGB диаметром 120 и 140 мм

Компания Corsair представила вентиляторы iCUE QL RGB для игровых настольных компьютеров: в серию вошли модели QL120 и QL140 диаметром соответственно 120 мм и 140 мм.

Главная особенность новинок — многоцветная адресуемая подсветка. Она реализована на базе 34 светодиодов, которые образуют четыре кольца: внутреннее и внешнее во фронтальной и тыльной частях. При помощи программного обеспечения iCUE пользователи смогут настраивать самые разные эффекты.

У 120-мм вентилятора скорость вращения регулируется в диапазоне от 525 до 1500 оборотов минуту. Поток воздуха достигает 71 м3 в час. Уровень шума — 26 дБА.

Версия диаметром 140 мм может вращаться со скоростью от 550 до 1250 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 85,3 м3 в час. При этом уровень шума также составляет 26 дБА.

Новинки снабжены девятилопастной крыльчаткой и специальными антивибрационными вставками. Рамка выполнена в классическом чёрном цвете. Толщина кулеров — 25 мм.

Вентилятор QL120 оценён в 45 долларов США; комплект из трёх штук с контроллером Lighting Node CORE обойдётся в 140 долларов. Версия QL140 будет продаваться за 50 долларов; набор из двух штук и контроллера Lighting Node CORE стоит 120 долларов.



