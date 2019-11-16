ПК-корпус Xigmatek Istanbul оборудован оригинальной лицевой панелью

В семействе компьютерных корпусов Xigmatek очередное пополнение: представлена модель Istanbul игрового уровня с любопытным дизайном.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Обращает на себя внимание оригинальное исполнение лицевой панели: здесь установлены две секции из закалённого стекла, разделённые тремя вертикальными полосами многоцветной RGB-подсветки.

Изделие имеет габариты 465 ? 441 ? 210 мм. Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Через стеклянную боковую стенку отлично просматривается внутреннее пространство. Есть место для семи карт расширения, а графический ускоритель может монтироваться вертикально.

В системе хранения данных могут быть задействованы четыре накопителя формата 2,5 дюйма и два устройства формата 3,5 дюйма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.

Ограничение по длине блока питания и видеокарт — 180 мм и 350 мм соответственно. Высота процессорного кулера может достигать 170 мм. Допускается применение до шести вентиляторов диаметром 120 мм. При использовании жидкостного охлаждения можно установить 360-мм радиатор спереди, 240-мм сверху и 120-мм сзади.



