Seagate FireCuda Gaming Dock: док-станция с жёстким диском на 4 Тбайт

Компания Seagate представила новое устройство для игровых систем — док-станцию FireCuda Gaming Dock, поддерживающую высокоскоростной интерфейс Thunderbolt 3.

Решение объединяет в себе концентратор и систему хранения данных на базе жёсткого диска. Последний имеет вместимость 4 Тбайт. Более того, предусмотрен коннектор для дополнительного твердотельного модуля NVMe M.2 SSD.

Док-станция FireCuda Gaming Dock оборудована двумя портами Thunderbolt 3: один из них служит для подсоединения к компьютеру, а другой — для подключения различных аксессуаров.

Кроме того, присутствуют интерфейс DisplayPort 1.4, сетевой разъем Ethernet RJ45, разъём 3,5 мм для наушников и микрофона, аудиовыход 3,5 мм, четыре порта USB 3.1 Gen2 и зарядный порт USB 3.1 Gen2.

Новинка располагает многоцветной подсветкой, для управления которой служит программное обеспечение Seagate Toolkit. Габариты устройства составляют 270 ? 135 ? 51 мм.

В продажу док-станция поступит до конца текущего месяца по ориентировочной цене 350 долларов США . Гарантия производителя — три года.



