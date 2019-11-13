Яркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTX

Яркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTX

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, анонсировала водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB для графических ускорителей ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 и ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti на архитектуре Turing.

Новинки представляют собой изделия полного покрытия: они отводит тепло от графического процессора, чипов памяти и силовых элементов подсистемы питания. Таким образом, обеспечивается эффективное охлаждение видеокарты при высоких нагрузках.

Яркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTX

Особенность водоблоков — яркая многоцветная подсветка D-RGB LED. Она состоит из нескольких зон, включая светодиодные полосы в торцевых частях. Поддерживается технология ASUS Aura Sync, которая позволяет синхронизировать работу подсветки с другими компонентами игрового компьютера.

Яркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTX

Конструкция новинок включает никелированное медное основание, а также прозрачную акриловую или полностью чёрную верхнюю часть. В обеих версиях на крышке имеется декоративная металлическая вставка.

Яркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTX

Цена водоблоков EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB с прозрачной верхней частью составляет приблизительно 155 евро, с чёрной — 150 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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