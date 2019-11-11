MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000

Компания MSI представила материнские платы на чипсете AMD TRX40, которые предназначены для новых процессоров Ryzen Threadripper 3000. Это модели TRX40 Pro 10G и TRX40 Pro WIFI, а также Creator TRX40. Все новинки тайваньский производитель позиционирует в качестве плат для профессиональных систем, тогда как некоторые конкуренты представили якобы игровые решения.

Флагманом среди новинок MSI является плата Creator TRX40. Подсистема питания процессорного разъёма Socket sTRX40 здесь включает 16 фаз, пару 8-контактных разъёмов EPS и массивный алюминиевый радиатор с тепловой трубкой. Платы TRX40 Pro 10G и TRX40 Pro WIFI в свою очередь имеют 12+3-фазовые подсистемы питания, также с парой 8-контактных разъёмов и довольно крупными радиаторами с тепловой трубкой.

Набор слотов расширения Creator TRX40 включает четыре слота PCIe 4.0 x16, тогда как у плат серии TRX40 Pro помимо четырёх PCIe 4.0 x16 имеется ещё и один PCIe 4.0 x1. Для подключения устройств хранения данных у Creator TRX40 есть шесть портов SATA III и три слота M.2, а также в комплекте поставляется плата расширения M.2 Xpander-Aero Gen4 с четырьмя дополнительными слотами M.2. В свою очередь платы TRX40 Pro имеют по восемь портов SATA III, два слота M.2 и карту расширения M.2 Xpander-Z Gen4 с парой дополнительных разъёмов M.2.

Как и полагается материнским платам для профессиональных рабочих систем, новинки оснащены довольно мощными сетевыми интерфейсами. Модель Creator TRX40 получила 10-гигабитный контроллер Aquantia AQC107, дополненный 1-гигабитным Intel I211AT, а также беспроводным модулем Intel Wi-Fi 6 AX200. В свою очередь TRX40 Pro 10G оснащена двумя гигабитными Intel I211AT, а в комплекте с ней поставляется сетевая карта с 10-гигабитным интерфейсом, но при этом беспроводного модуля тут нет. Наконец, TRX40 Pro WIFI также обходится парой гигабитных Intel I211AT и обладает модулем Intel Wi-Fi 6 AX200.

Также каждая из плат MSI на TRX40 может похвастаться наличием портов USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с). Как и многие другие материнские платы на системной логике AMD TRX40, новинки MSI получили звуковую подсистему сразу с двумя кодеками — Realtek ALC1220 и Realtek ALC4050H. Последний, похоже, в первую очередь отвечает за работу с микрофоном.

Материнские платы MSI TRX40 Pro 10G и TRX40 Pro WIFI, а также Creator TRX40 должны поступить в продажу 25 ноября, одновременно с самими процессорами Ryzen Threadripper 3000-й серии. Стоимость новинок не уточняется, но явно она будет довольно высокой.



