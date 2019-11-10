Обновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина Харриса

Обновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина Харриса

В конце октября стало известно, что новая версия рабочей станции Apple Mac Pro прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC), так что анонс не должен задержаться надолго. Новая рабочая станция уже засветилась в Историях Instagram шотландского автора-исполнителя и музыкального продюсера Кельвина Харриса.

Apple, как известно, даёт знаменитостям эксклюзивный доступ к продуктам, прежде чем они станут доступны для общественности. Подобное случалось и ранее: Apple Watch были замечены в Instagram таких знаменитостей, как Бейонсе (Beyonce) и Кэти Перри (Katy Perry).

Кельвин Харрис — один из самых высокооплачиваемых диджеев в мире, и, работая над музыкой, он часто сотрудничает со многими другими популярными певцами. В его последних Историях Instagram он демонстрирует свою студию, где под столом находится новый Mac Pro.

У Кельвина Харриса 10,2 миллиона подписчиков, и это не случайно, что он показал свой Mac Pro сейчас. Клиенты с нетерпением ждут Mac Pro, и вполне вероятно, что Apple заранее предоставила его знаменитостям и профессионалам, которые могли бы в полной мере воспользоваться возросшей производительностью, которую он предлагает. Apple, должно быть, знала, что Mac Pro будет появится в социальных сетях, как только он окажется в руках таких знаменитостей.

Обновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина Харриса

Поскольку Истории Instagram исчезают через 24 часа, их уже не найти в Instagram Келвина Харриса. Тем не менее, эти 4 короткие записи сохранены другими пользователями.

Торговое представительство США повысило пошлины на ряд компьютерных комплектующих, импортируемых из Китая, что поставило под угрозу возможность производства Mac Pro в США. Однако 10 из 15 запросов Apple об отмене для неё пошлин были удовлетворены, так что эти компьютеры всё-таки будут собираться на заводе в Остине штата Техас.

Обновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина Харриса


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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