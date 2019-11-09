Kandao QooCam 8K — доступная карманная 360-градусная камера

Kandao QooCam 8K — доступная карманная 360-градусная камера

360-градусные камеры захватывают куда более широкое поле зрения, чем обычные решения, поэтому им необходимо большое количество пикселей для получения приемлемой детализации. Тем не менее, большинство современных потребительских моделей максимально используют разрешение 4K, а видео 8K доступно только для более продвинутых моделей высокого класса, которые в основном предназначены для профессионалов.

Однако китайская компания Kandao решила это изменить и представила QooCam 8K, которую она называет первой карманной 360-градусной камерой. Камера использует пару широкоугольных объективов типа «рыбий глаз» и 1/1,7-дюймовые датчики для захвата фотографий и видео. Благодаря этому она способна делать 16-битные фотографии DNG и предлагает автоматическую склейку изображений на уровне RAW для увеличения динамического диапазона и детализации, а также может записывать видео 4K со скоростью до 120 кадров/с.

2,4-дюймовый сенсорный экран OLED позволяет проверять съёмочную информацию, просматривать и воспроизводить кадры, а также настраивать параметры без подключения смартфона. Снимки могут быть отредактированы и кадрированы в специальном приложении QooCam или QooCam Studio, которое включает в себя шаблоны для тех, кто является новичком в мире 360-градусного редактирования.

Кроме того, QooCam 8K можно использовать для прямой трансляции 360-градусного видео в режиме 4K с возможностью сшивания в режиме реального времени прямо в камере. Устройство совместимо с Facebook, YouTube и другими платформами. 360-градусная камера Kandao QooCam 8K теперь доступна для предварительного заказа на веб-сайте Kandao за €599 (примерно $660). Доставка запланирована на декабрь 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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