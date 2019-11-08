Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус
Компания ASUS представила большое количество графических ускорителей серий GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, в основе которых лежит архитектура NVIDIA Turing.
В общей сложности дебютировали два десятка видеокарт. Они вошли в семейства ROG Strix, ASUS Dual, TUF Gaming и Phoenix. Адаптеры рассчитаны на использование в игровых настольных компьютерах среднего уровня.
Ускорители серии ROG Strix располагают высокоэффективной системой охлаждения с медными тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора. Новая конструкция вентиляторов Axial-tech помогает усилить давление воздуха в направлении радиатора и снизить уровень шума. Полностью автоматизированный производственный процесс (технология Auto-Extreme) гарантирует высочайшее качество сборки.
Видеокарты ASUS Dual, в свою очередь, получили кулер с двумя вентиляторами Axial-tech с защитой от пыли (IP5X). Для этих карт также предусмотрено применение технологии Auto-Extreme.
Ускорители серии TUF Gaming могут похвастаться надёжностью и долговечностью. Среди преимуществ этих моделей названы технология «прямого контакта» в системе охлаждения, применение усилительной пластины, препятствующей искривлению печатной платы, вентиляторы с защитой от пыли и технология Auto-Extreme.
Наконец, видеокарты семейства Phoenix оснащены кулером с одним вентилятором. Крыльчатка особой запатентованной формы обеспечивает усиленный воздушный поток даже в условиях ограниченного пространства. Эти ускорители предназначены для компактных систем.
Технические характеристики всех новинок приведены в таблице ниже:
|
ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING
|
ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING
|
· Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
· Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1875 МГц
· Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1845 МГц
· 6 ГБ видеопамяти GDDR6
· Частота памяти: 14002 МГц
· Интерфейс PCIe: 3.0
· 2 x выход HDMI 2.0b
· 2 x Display Port 1.4
|
· Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
· Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1845 МГц
· Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1815 МГц
· 6 ГБ видеопамяти GDDR6
· Частота памяти: 14002 МГц
· Интерфейс PCIe: 3.0
· 2 x выход HDMI 2.0b
· 2 x Display Port 1.4
|
ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING
|
· Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
· Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц
· Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц
· 6 ГБ видеопамяти GDDR6
· Частота памяти: 14002 МГц
· Интерфейс PCIe: 3.0
· 2 x выход HDMI 2.0b
· 2 x Display Port 1.4
|
TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING
|
TUF 3-GTX1660S-A6G-GAMING
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1860 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1830 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
TUF 3-GTX1660S-6G-GAMING
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
DUAL-GTX1660S-O6G-EVO
|
DUAL-GTX1660S-A6G-EVO
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1860 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1830 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
DUAL-GTX1660S-6G-EVO
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
TUF-GTX1660S-O6G-GAMING
|
TUF-GTX1660S-6G-GAMING
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1845 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1815 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
PH-GTX1660S-O6G
|
PH-GTX1660S-6G
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц
l 6 ГБ видеопамяти GDDR6
l Частота памяти: 14002 МГц
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
ROG-STRIX-GTX1650S-O4G-GAMING
|
ROG-STRIX-GTX1650S-A4G-GAMING
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 2 x выход HDMI 2.0b
l 2 x Display Port 1.4
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 2 x выход HDMI 2.0b
l 2 x Display Port 1.4
|
ROG-STRIX-GTX1650S-4G-GAMING
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 2 x выход HDMI 2.0b
l 2 x Display Port 1.4
|
TUF-GTX1650S-O4G-GAMING
|
TUF-GTX1650S-4G-GAMING
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
PH-GTX1650S-O4G
|
PH-GTX1650S-4G
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D
|
l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280
l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется
l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется
l 4 ГБ видеопамяти GDDR6
l Интерфейс PCIe: 3.0
l 1 x выход HDMI 2.0b
l 1 x Display Port 1.4
l 1 x DVI-D