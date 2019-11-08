Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Компания ASUS представила большое количество графических ускорителей серий GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, в основе которых лежит архитектура NVIDIA Turing.

В общей сложности дебютировали два десятка видеокарт. Они вошли в семейства ROG Strix, ASUS Dual, TUF Gaming и Phoenix. Адаптеры рассчитаны на использование в игровых настольных компьютерах среднего уровня.

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Ускорители серии ROG Strix располагают высокоэффективной системой охлаждения с медными тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора. Новая конструкция вентиляторов Axial-tech помогает усилить давление воздуха в направлении радиатора и снизить уровень шума. Полностью автоматизированный производственный процесс (технология Auto-Extreme) гарантирует высочайшее качество сборки.

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Видеокарты ASUS Dual, в свою очередь, получили кулер с двумя вентиляторами Axial-tech с защитой от пыли (IP5X). Для этих карт также предусмотрено применение технологии Auto-Extreme.

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Ускорители серии TUF Gaming могут похвастаться надёжностью и долговечностью. Среди преимуществ этих моделей названы технология «прямого контакта» в системе охлаждения, применение усилительной пластины, препятствующей искривлению печатной платы, вентиляторы с защитой от пыли и технология Auto-Extreme.

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Наконец, видеокарты семейства Phoenix оснащены кулером с одним вентилятором. Крыльчатка особой запатентованной формы обеспечивает усиленный воздушный поток даже в условиях ограниченного пространства. Эти ускорители предназначены для компактных систем.

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Технические характеристики всех новинок приведены в таблице ниже:

ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING

ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING

· Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

· Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1875 МГц

· Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1845 МГц

· 6 ГБ видеопамяти GDDR6

· Частота памяти: 14002 МГц

· Интерфейс PCIe: 3.0

· 2 x выход HDMI 2.0b

· 2 x Display Port 1.4

· Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

· Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1845 МГц

· Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1815 МГц

· 6 ГБ видеопамяти GDDR6

· Частота памяти: 14002 МГц

· Интерфейс PCIe: 3.0

· 2 x выход HDMI 2.0b

· 2 x Display Port 1.4

ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING

· Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

· Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц

· Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц

· 6 ГБ видеопамяти GDDR6

· Частота памяти: 14002 МГц

· Интерфейс PCIe: 3.0

· 2 x выход HDMI 2.0b

· 2 x Display Port 1.4

TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING

TUF 3-GTX1660S-A6G-GAMING

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1860 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1830 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

TUF 3-GTX1660S-6G-GAMING

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

DUAL-GTX1660S-O6G-EVO

DUAL-GTX1660S-A6G-EVO

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1860 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1830 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

DUAL-GTX1660S-6G-EVO

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

TUF-GTX1660S-O6G-GAMING

TUF-GTX1660S-6G-GAMING

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1845 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1815 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

PH-GTX1660S-O6G

PH-GTX1660S-6G

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц

l 6 ГБ видеопамяти GDDR6

l Частота памяти: 14002 МГц

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

ROG-STRIX-GTX1650S-O4G-GAMING

ROG-STRIX-GTX1650S-A4G-GAMING

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 2 x выход HDMI 2.0b

l 2 x Display Port 1.4

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 2 x выход HDMI 2.0b

l 2 x Display Port 1.4

ROG-STRIX-GTX1650S-4G-GAMING

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 2 x выход HDMI 2.0b

l 2 x Display Port 1.4

TUF-GTX1650S-O4G-GAMING

TUF-GTX1650S-4G-GAMING

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

PH-GTX1650S-O4G

PH-GTX1650S-4G

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D

l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280

l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется

l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется

l 4 ГБ видеопамяти GDDR6

l Интерфейс PCIe: 3.0

l 1 x выход HDMI 2.0b

l 1 x Display Port 1.4

l 1 x DVI-D


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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