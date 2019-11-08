Два десятка видеокарт ASUS GeForce GTX 16 Super на любой вкус

Компания ASUS представила большое количество графических ускорителей серий GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, в основе которых лежит архитектура NVIDIA Turing.

В общей сложности дебютировали два десятка видеокарт. Они вошли в семейства ROG Strix, ASUS Dual, TUF Gaming и Phoenix. Адаптеры рассчитаны на использование в игровых настольных компьютерах среднего уровня.

Ускорители серии ROG Strix располагают высокоэффективной системой охлаждения с медными тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора. Новая конструкция вентиляторов Axial-tech помогает усилить давление воздуха в направлении радиатора и снизить уровень шума. Полностью автоматизированный производственный процесс (технология Auto-Extreme) гарантирует высочайшее качество сборки.

Видеокарты ASUS Dual, в свою очередь, получили кулер с двумя вентиляторами Axial-tech с защитой от пыли (IP5X). Для этих карт также предусмотрено применение технологии Auto-Extreme.

Ускорители серии TUF Gaming могут похвастаться надёжностью и долговечностью. Среди преимуществ этих моделей названы технология «прямого контакта» в системе охлаждения, применение усилительной пластины, препятствующей искривлению печатной платы, вентиляторы с защитой от пыли и технология Auto-Extreme.

Наконец, видеокарты семейства Phoenix оснащены кулером с одним вентилятором. Крыльчатка особой запатентованной формы обеспечивает усиленный воздушный поток даже в условиях ограниченного пространства. Эти ускорители предназначены для компактных систем.

Технические характеристики всех новинок приведены в таблице ниже:

ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING · Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 · Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1875 МГц · Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1845 МГц · 6 ГБ видеопамяти GDDR6 · Частота памяти: 14002 МГц · Интерфейс PCIe: 3.0 · 2 x выход HDMI 2.0b · 2 x Display Port 1.4 · Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 · Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1845 МГц · Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1815 МГц · 6 ГБ видеопамяти GDDR6 · Частота памяти: 14002 МГц · Интерфейс PCIe: 3.0 · 2 x выход HDMI 2.0b · 2 x Display Port 1.4 ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING · Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 · Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц · Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц · 6 ГБ видеопамяти GDDR6 · Частота памяти: 14002 МГц · Интерфейс PCIe: 3.0 · 2 x выход HDMI 2.0b · 2 x Display Port 1.4 TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING TUF 3-GTX1660S-A6G-GAMING l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1860 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1830 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D TUF 3-GTX1660S-6G-GAMING l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D DUAL-GTX1660S-O6G-EVO DUAL-GTX1660S-A6G-EVO l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1860 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1830 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D DUAL-GTX1660S-6G-EVO l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D TUF-GTX1660S-O6G-GAMING TUF-GTX1660S-6G-GAMING l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1845 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1815 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D PH-GTX1660S-O6G PH-GTX1660S-6G l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1830 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1800 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1408 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: 1815 МГц l Тактовая частота ГП в игровом режиме: 1785 МГц l 6 ГБ видеопамяти GDDR6 l Частота памяти: 14002 МГц l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D ROG-STRIX-GTX1650S-O4G-GAMING ROG-STRIX-GTX1650S-A4G-GAMING l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 2 x выход HDMI 2.0b l 2 x Display Port 1.4 l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 2 x выход HDMI 2.0b l 2 x Display Port 1.4 ROG-STRIX-GTX1650S-4G-GAMING l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 2 x выход HDMI 2.0b l 2 x Display Port 1.4 TUF-GTX1650S-O4G-GAMING TUF-GTX1650S-4G-GAMING l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D PH-GTX1650S-O4G PH-GTX1650S-4G l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D l Количество ядер NVIDIA® CUDA®: 1280 l Тактовая частота ГП в режиме разгона: уточняется l Тактовая частота ГП в игровом режиме: уточняется l 4 ГБ видеопамяти GDDR6 l Интерфейс PCIe: 3.0 l 1 x выход HDMI 2.0b l 1 x Display Port 1.4 l 1 x DVI-D



