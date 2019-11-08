LG 43UN700-B: огромный 4К-монитор с портом USB Type-C и 10-Вт динамиками

Компания LG анонсировала монитор 43UN700-B, который, как утверждается, подходит для повседневной офисной работы, игр и просмотра мультимедийных материалов.

Новинка получила огромный 42,5-дюймовый дисплей на качественной матрице IPS. Разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей (формат 4К/UHD), а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для панели заявлена поддержка HDR 10. Обеспечивается 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Время отклика равно 8 мс.

Реализована функция 4PBP, позволяющая отображать бок о бок окна четырёх приложений в виде матрицы 2 ? 2. Монитор оборудован аудиосистемой с двумя 10-ваттными динамиками, которые обеспечивают насыщенные низкие частоты.

Набор интерфейсов включает два разъёма HDMI 2.0, два коннектора HDMI 1.4, разъём DisplayPort 1.4 и два порта USB 3.0. Кроме того, есть симметричный порт USB Type-C с возможностью подачи до 60 Вт энергии на подключённое устройство.

Система Dynamic Action Sync минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее в играх. Технология Black Stabilizer обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения.



