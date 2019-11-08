Thermaltake Toughram RGB White Edition: комплекты DDR4-памяти с частотой до 3600 МГц

Thermaltake Toughram RGB White Edition: комплекты DDR4-памяти с частотой до 3600 МГц

Компания Thermaltake анонсировала новые комплекты оперативной памяти Toughram RGB DDR4: изделия семейства White Edition получили радиатор охлаждения в белом цвете с серыми вставками.

Наборы включают два модуля ёмкостью 8 Гбайт каждый. Таким образом, суммарный объём составляет 16 Гбайт. Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0.

Покупатели смогут выбирать между версиями с частотой 3200 МГц и 3600 МГц. Напряжение питания в обоих случаях составляет 1,35 В.

Thermaltake Toughram RGB White Edition: комплекты DDR4-памяти с частотой до 3600 МГц

Радиатор охлаждения изготовлен из алюминия. В его верхней части предусмотрена секция с адресуемой RGB-подсветкой на основе десяти светодиодов высокой яркости. Цветовая палитра насчитывает 16,8 млн оттенков. Поддерживаются различные эффекты. Синхронизировать работу подсветки можно с другими компонентами игрового настольного компьютера. Говорится о совместимости с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

Thermaltake Toughram RGB White Edition: комплекты DDR4-памяти с частотой до 3600 МГц

На память предоставляет пожизненная гарантия. Комплекты рассчитаны на использование в компьютерах на базе платформ Intel X299, 300, 200, 100 Series и AMD X570. Цена не уточняется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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