NZXT AER: гарнитуры для компьютеров и игровых консолей

NZXT AER: гарнитуры для компьютеров и игровых консолей

Компания NZXT представила семейство игровых гарнитур AER, в которое вошли две модификации накладного типа в нескольких вариантах цветового исполнения.

В частности, анонсированы версии AER Closed-Back и AER Open-Back: первая имеет полностью закрытое исполнение, а чашки второй получили перфорацию. Закрытая гарнитура доступна в белом, чёрном и пурпурном цветах, открытая — только в белом и чёрном.

NZXT AER: гарнитуры для компьютеров и игровых консолей

Устройства наделены 40-миллиметровыми излучателями; заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 50 кГц. Для осуществления переговоров имеется микрофон, установленный на съёмной штанге.

NZXT AER: гарнитуры для компьютеров и игровых консолей

Для подключения к источнику сигнала служит кабель со стандартным 3,5-миллиметровым коннектором. Это позволяет использовать гарнитуры с персональными компьютерами, игровыми консолями (PlayStation 4, Xbox и Nintendo Switch), а также с мобильными гаджетами (смартфонами, планшетами и пр.).

NZXT AER: гарнитуры для компьютеров и игровых консолей

Комплект поставки включает соединительный кабель с расположенным на нём пультом управления для регулировки громкости и быстрого приглушения звука, а также USB-адаптер.

Все модификации NZXT AER поступят в продажу по цене 130 долларов США.

NZXT AER: гарнитуры для компьютеров и игровых консолей


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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