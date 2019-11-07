Поступила в продажу гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 по цене $3500

Поступила в продажу гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 по цене $3500

Гарнитура смешанной реальности HoloLens 2, анонсированная компанией Microsoft в начале года, поступила в продажу по цене $3500. Поначалу HoloLens 2 будет поставляться в США, Францию, Германию, Ирландию, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию.

Новая версия устройства, вышедшего в 2016 году, отличается от оригинала более удобной конструкцией, меньшим весом, более широким полем обзора (выросло с 34° до 52°) и увеличением разрешения до 2K для каждого глаза, а также полноценной поддержкой отслеживания жестов.

HoloLens 2 нацелены исключительно на корпоративный сегмент, особенно на пользователей, занимающихся производством или ремонтными работами. За дополнительную ежемесячную плату пользователь получит программное обеспечение Microsoft Remote Assist, предназначенное для устранения неполадок в режиме реального времени.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играхВ Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокартаGigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
Графические процессоры Navi 22 и Navi 23 упоминаются в драйверах для LinuxГрафические процессоры Navi 22 и Navi 23 упоминаются в драйверах для Linux
Новый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгонНовый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгон
Блок рекламы


Похожие новости
Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130
Microsoft добавила на свои клавиатуры две новые клавишиMicrosoft добавила на свои клавиатуры две новые клавиши
Беспроводная игровая гарнитура Sennheiser GSP 370 обеспечит 100 часов автономной работыБеспроводная игровая гарнитура Sennheiser GSP 370 обеспечит 100 часов автономной работы
Microsoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPodsMicrosoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPods
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессореMicrosoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cxMicrosoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx
Новое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядкуНовое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядку
Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене $320Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене $320
Microsoft представит 2 октября новые устройства SurfaceMicrosoft представит 2 октября новые устройства Surface
Компактная механическая клавиатура G.SKILL KM360 оценена в $50Компактная механическая клавиатура G.SKILL KM360 оценена в $50
Последние новости
Подгружаем последние новости