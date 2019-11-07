Смарт-часы Fossil Hybrid HR маскируются под аналоговые благодаря экрану E-ink

Компания Fossil представила весьма любопытную новинку — «умные» наручные часы Hybrid HR, которые уже доступны для заказа в различных вариантах исполнения.

Главная особенность новинки — экран на электронной бумаге E-ink, над которым располагаются две традиционные стрелки. Благодаря такой конструкции смарт-гаджет маскируется под обычный аналоговый хронометр.

Дисплей E-ink затрачивает энергию только при перерисовке изображения, а поэтому всегда остаётся включённым. Предусмотрена подсветка, которая пригодится в темноте.

Новинка снабжена акселерометром и датчиком частоты сердечных сокращений. Возможен подсчёт количества шагов, пройденного расстояния и потраченных калорий.

Часы могут функционировать в паре со смартфонами на базе Android и iOS . В этом случае на дисплей могут выводиться различные уведомления. Кроме того, пользователи смогут управлять воспроизведением музыки. Обмен данными осуществляется посредством беспроводной связи Bluetooth 4.2 Low Energy.

Устройство не боится воды. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи превышает две недели.

Часы предлагаются в пяти вариантах оформления корпуса. Три из них допускают применение сменных 22-миллиметровых ремешков, ещё два — 18-миллиметровых. Цена варьируется от 195 до 215 долларов США .



