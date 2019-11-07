Смарт-часы Fossil Hybrid HR маскируются под аналоговые благодаря экрану E-ink

Смарт-часы Fossil Hybrid HR маскируются под аналоговые благодаря экрану E-ink

Компания Fossil представила весьма любопытную новинку — «умные» наручные часы Hybrid HR, которые уже доступны для заказа в различных вариантах исполнения.

Главная особенность новинки — экран на электронной бумаге E-ink, над которым располагаются две традиционные стрелки. Благодаря такой конструкции смарт-гаджет маскируется под обычный аналоговый хронометр.

Дисплей E-ink затрачивает энергию только при перерисовке изображения, а поэтому всегда остаётся включённым. Предусмотрена подсветка, которая пригодится в темноте.

Смарт-часы Fossil Hybrid HR маскируются под аналоговые благодаря экрану E-ink

Новинка снабжена акселерометром и датчиком частоты сердечных сокращений. Возможен подсчёт количества шагов, пройденного расстояния и потраченных калорий.

Часы могут функционировать в паре со смартфонами на базе Android и iOS. В этом случае на дисплей могут выводиться различные уведомления. Кроме того, пользователи смогут управлять воспроизведением музыки. Обмен данными осуществляется посредством беспроводной связи Bluetooth 4.2 Low Energy.

Смарт-часы Fossil Hybrid HR маскируются под аналоговые благодаря экрану E-ink

Устройство не боится воды. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи превышает две недели.

Часы предлагаются в пяти вариантах оформления корпуса. Три из них допускают применение сменных 22-миллиметровых ремешков, ещё два — 18-миллиметровых. Цена варьируется от 195 до 215 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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