Белый и чёрный: корпус-куб Thermaltake Level 20 HT с поддержкой плат E-ATX

Компания Thermaltake анонсировала компьютерные корпуса Level 20 HT и Level 20 HT Snow Edition, выполненные соответственно в чёрном и белом цвете.

Новинки имеют близкую к кубической форму: габариты составляют 613 ? 468 ? 503 мм. Конструкция включает четыре панели из закалённого стекла: они установлены в боковых частях, спереди и сверху.

Возможно применение материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Предусмотрены восемь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 400 мм.

В составе подсистемы хранения данных пользователи смогут задействовать четыре накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё одно 2,5-дюймовое устройство. Ограничение по длине блока питания — 200 мм.

Обеспечиваются гибкие возможности по формированию воздушной или жидкостной системы охлаждения. Вентиляторы монтируются по следующей схеме: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм в боковых частях, 2 ? 120 мм или 2 ? 140 мм сверху и сзади, 3 ? 120 мм внизу. При использовании СЖО допускается установка радиаторов формата до 360 мм. Высота процессорного кулера может достигать 260 мм.

Набор доступных разъёмов включает по два порта USB 2.0 и USB 3.0, симметричный порт USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.



