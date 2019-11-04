Смарт-телевизор TCL диагональю 100 дюймов стоит $11 400

Смарт-телевизор TCL диагональю 100 дюймов стоит $11 400

Китайская компания TCL, известная благодаря выпуску бюджетных телевизоров, а также телефонов под брендами BlackBerry и Alcatel, анонсировала гигантскую ТВ-панель с обозначением 100X6C.

Новинка имеет размер 100 дюймов по диагонали. Дисплей обладает разрешением 4К, или 3840 ? 2160 пикселей. Угол обзора достигает 178 градусов, частота обновления — 120 Гц.

О типе применённого процессора, к сожалению, ничего не сообщается. Но известно, что смарт-телевизор несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт.

Панель наделена аудиосистемой стандарта 2.1 с поддержкой Dolby DTS. Выходная мощность заявлена в 20 Вт. Само собой, имеется адаптер беспроводной связи Wi-Fi для подключения к компьютерной сети.

Смарт-телевизор TCL диагональю 100 дюймов стоит 400

Что касается цены телевизора TCL 100X6C, то она составляет приблизительно 11 400 долларов США. Сетевые источники отмечают, что это делает новинку одной из самых «доступных» моделей в своём классе. Для сравнения: 98-дюймовые телевизоры Samsung QA98Q900RBJXXZ и Sony KD-98Z9G стоят более 70 000 долларов. Правда, они наделены экраном формата 8K (7680 ? 4320 пикселей).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играхВ Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх
Анонсированы ноутбуки Samsung Galaxy Book Flex и Ion с QLED-дисплеямиАнонсированы ноутбуки Samsung Galaxy Book Flex и Ion с QLED-дисплеями
Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
Новый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгонНовый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгон
Блок рекламы


Похожие новости
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
Компактная рабочая станция Corsair One Pro i182 стоит $4500Компактная рабочая станция Corsair One Pro i182 стоит $4500
Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймовXiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймов
Изогнутый игровой монитор AOC CQ27G1 с поддержкой FreeSync стоит $279Изогнутый игровой монитор AOC CQ27G1 с поддержкой FreeSync стоит $279
Размер новых дисплеев Philips Momentum для консольных игр достигает 55 дюймовРазмер новых дисплеев Philips Momentum для консольных игр достигает 55 дюймов
Трио игровых мониторов AOC G2 с диагональю от 24 до 27 дюймовТрио игровых мониторов AOC G2 с диагональю от 24 до 27 дюймов
Смарт-телевизор Honor Smart Screen забронировали более 100 000 человекСмарт-телевизор Honor Smart Screen забронировали более 100 000 человек
ASUS Designo MX259HS: безрамочный монитор с диагональю 25 дюймовASUS Designo MX259HS: безрамочный монитор с диагональю 25 дюймов
Последние новости
Подгружаем последние новости