Смарт-телевизор TCL диагональю 100 дюймов стоит $11 400
Китайская компания TCL, известная благодаря выпуску бюджетных телевизоров, а также телефонов под брендами BlackBerry и Alcatel, анонсировала гигантскую ТВ-панель с обозначением 100X6C.
Новинка имеет размер 100 дюймов по диагонали. Дисплей обладает разрешением 4К, или 3840 ? 2160 пикселей. Угол обзора достигает 178 градусов, частота обновления — 120 Гц.
О типе применённого процессора, к сожалению, ничего не сообщается. Но известно, что смарт-телевизор несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт.
Панель наделена аудиосистемой стандарта 2.1 с поддержкой Dolby DTS. Выходная мощность заявлена в 20 Вт. Само собой, имеется адаптер беспроводной связи Wi-Fi для подключения к компьютерной сети.
Что касается цены телевизора TCL 100X6C, то она составляет приблизительно 11 400 долларов США. Сетевые источники отмечают, что это делает новинку одной из самых «доступных» моделей в своём классе. Для сравнения: 98-дюймовые телевизоры Samsung QA98Q900RBJXXZ и Sony KD-98Z9G стоят более 70 000 долларов. Правда, они наделены экраном формата 8K (7680 ? 4320 пикселей).