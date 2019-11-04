Fitbit придумала фитнес-капсулу для мониторинга физической активности

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Fitbit патент на так называемую «Низкопрофильную капсулу для фитнес-мониторинга» (Low-profile fitness monitoring capsule).

Документ относится к категории дизайнерских, поэтому технические детали не раскрываются. Но приводятся иллюстрации, демонстрирующие внешний облик гаджета.

Как можно видеть, изделие выполнено в виде модуля с выемками для ремешка. Таким образом, пользователи смогут носить устройство на запястье — в виде смарт-часов.

На лицевой поверхности гаджета расположится дисплей квадратной формы. Очевидно, планируется реализовать поддержку сенсорного управления.

В тыльной части корпуса устройства можно видеть набор различных сенсоров. По всей видимости, прибор сможет измерять частоту сердечных сокращений, а также уровень насыщения крови кислородом.

Заявка на патент была подана в мае нынешнего года, а зарегистрирован он только сейчас.

Добавим, что на днях американский гигант Google сообщил о покупке разработчика фитнес-трекеров Fitbit. Сумма сделки составила $2,1 млрд. Используя активы Fitbit, компания Google сможет выпускать носимые гаджеты Made by Google .



