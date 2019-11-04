Подробности о дизайне телевизоров Xiaomi Mi TV 5: узкая рамка и толщина менее 6 мм

Китайская компания Xiaomi продолжает делиться подробностями о смарт-телевизорах семейства Mi TV 5, официальная презентация которых состоится уже завтра, 5 ноября.

На этот раз раскрыты детали о дизайне флагманских ТВ-панелей. Отмечается, что рамка вокруг дисплея станет уже на 47,1 % по сравнению с телевизорами предыдущего поколения Mi TV 4: её ширина составит всего 1,8 мм.

Новые ТВ-панели будут заключены в металлический корпус без видимых винтов на задней панели. Толщина в самой тонкой части составит всего 5,9 мм.

Известно, что телевизоры Xiaomi Mi TV 5 получат 4К-дисплей QLED производства Samsung, а также качественную аудиосистему с четырьмя динамиками, поддержкой Dolby и DTS.

В оснащение войдут процессор Amlogic T972, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и пр.

Отмечается также, что дисплей обеспечит 108-процентный охват цветового пространства NTSC. Наконец, упомянута поддержка HDR 10+ и технологии улучшения качества изображения MEMC.



