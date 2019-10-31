Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса

Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса

На 5 ноября китайская компания Xiaomi наметила крупную презентацию, на которой в числе других новинок дебютируют «умные» телевизоры семейства Mi TV 5. Несколько обнародованных тизер-изображений раскрывают характеристики этих панелей.

Основой телевизоров послужит 12-нанометровый процессор Amlogic T972. Утверждается, что это изделие по сравнению с чипами предыдущего поколения обеспечивает прирост общей производительности на 63 %. Говорится о возможности декодирования видеоматериалов в формате 8К.

ТВ-панели Xiaomi Mi TV 5 получат 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Разумеется, будет присутствовать адаптер беспроводной связи Wi-Fi.

Что касается дисплея, то в его основу ляжет матрица на квантовых точках (Quantum Dot). Поставщиком этих панелей, по всей видимости, выступит южнокорейский гигант Samsung.

Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса

Называется разрешение телевизоров — 3840 ? 2160 пикселей, или 4К. Говорится о 108-процентном охвате цветового пространства NTSC.

Таким образом, можно предположить, что телевизоры Xiaomi Mi TV 5 будут относиться к премиум-сегменту. Цена, впрочем, пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Мобильные процессоры Tiger Lake-U будут поддерживать память LPDDR5Мобильные процессоры Tiger Lake-U будут поддерживать память LPDDR5
TSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрикиTSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрики
Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100
Анонсированы твердотельные накопители WD RedАнонсированы твердотельные накопители WD Red
Intel рассказала про микроархитектуру Tremont — энергоэффективную часть процессоров LakefieldIntel рассказала про микроархитектуру Tremont — энергоэффективную часть процессоров Lakefield
Блок рекламы


Похожие новости
Окончательные характеристики NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 SuperОкончательные характеристики NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super
Подтвердились характеристики GeForce GTX 1660 Super: до 10 % быстрее GTX 1660Подтвердились характеристики GeForce GTX 1660 Super: до 10 % быстрее GTX 1660
Смарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятораСмарт-камера Xiaomi Mijia Xiaobai получает питание от аккумулятора
Xiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткойXiaomi MIX Charger: резервный аккумулятор с полноценной розеткой
Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймовXiaomi Mi Full Screen TV Pro: безрамочные 4К-телевизоры размером до 65 дюймов
Xiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамокXiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамок
Представлен струйный принтер Xiaomi Mijia Inkjet PrinterПредставлен струйный принтер Xiaomi Mijia Inkjet Printer
Xiaomi выпустила новый роутер и пару умных колонокXiaomi выпустила новый роутер и пару умных колонок
Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАчНовый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч
Последние новости
Подгружаем последние новости