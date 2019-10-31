Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса

На 5 ноября китайская компания Xiaomi наметила крупную презентацию, на которой в числе других новинок дебютируют «умные» телевизоры семейства Mi TV 5. Несколько обнародованных тизер-изображений раскрывают характеристики этих панелей.

Основой телевизоров послужит 12-нанометровый процессор Amlogic T972. Утверждается, что это изделие по сравнению с чипами предыдущего поколения обеспечивает прирост общей производительности на 63 %. Говорится о возможности декодирования видеоматериалов в формате 8К.

ТВ-панели Xiaomi Mi TV 5 получат 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Разумеется, будет присутствовать адаптер беспроводной связи Wi-Fi.

Что касается дисплея, то в его основу ляжет матрица на квантовых точках (Quantum Dot). Поставщиком этих панелей, по всей видимости, выступит южнокорейский гигант Samsung.

Называется разрешение телевизоров — 3840 ? 2160 пикселей, или 4К. Говорится о 108-процентном охвате цветового пространства NTSC.

Таким образом, можно предположить, что телевизоры Xiaomi Mi TV 5 будут относиться к премиум-сегменту. Цена, впрочем, пока не раскрывается.



