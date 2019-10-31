Новый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгон

Новый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгон

Компания GIGABYTE выпустила под маркой Aorus новый комплект оперативной памяти стандарта DDR4, рассчитанный на игровые настольные компьютеры на платформе AMD или Intel.

Набор Aorus RGB Memory 16GB включает два модуля ёмкостью 8 Гбайт каждый. Частота составляет 3600 МГц, напряжение питания равно 1,35 В. Тайминги — 18-19-19-39.

Одна из особенностей комплекта — функция быстрого разгона Aorus Memory Boost, доступная на отдельных материнских платах GIGABYTE Aorus. Активировать данный режим можно через BIOS, получив прибавку производительности на уровне 4 % (частота возрастает до 3733 МГц).

Новый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгон

Ещё одна особенность заключается в наличии фирменной многоцветной подсветки RGB Fusion 2.0. Поддерживаются различные эффекты; синхронизировать работу подсветки можно с другими компонентами игрового компьютера.

Новый комплект DDR4-памяти Aorus RGB на 16 Гбайт поддерживает быстрый разгон

Модули в составе комплекта снабжены охлаждающим радиатором. Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0.

На изделия предоставляется пожизненная гарантия. Информации о цене комплекта на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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