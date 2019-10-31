Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 16 Super с разгоном

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 16 Super с разгоном

Компания GIGABYTE анонсировала собственное семейство графических ускорителей GeForce GTX 16 Super, в которое вошли четыре модели: GeForce GTX 1660 Super Gaming OC 6G, GeForce GTX 1660 Super OC 6G, GeForce GTX 1660 Super Mini ITX OC 6G и GeForce GTX 1650 Super WindForce OC 4G.

Все новинки, как отражено в названии, получили заводской разгон. Так, у модели GeForce GTX 1660 Super Gaming OC 6G максимальная частота ядра чипа достигает 1860 МГц против 1785 МГц у референсных изделий. Эта видеокарта наделена системой охлаждения WindForce 3X с тремя вентиляторами, которые полностью останавливаются при небольшой нагрузке. Кроме того, реализована многоцветная подсветка RGB Fusion 2.0. В тыльной части предусмотрена усилительная пластина.

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 16 Super с разгоном

Версия GeForce GTX 1660 Super OC 6G работает на частоте до 1830 МГц. Эта видеокарта снабжена кулером WindForce 2Х с двумя 90-мм вентиляторами, которые также могут останавливаться при незначительной нагрузке. Подсветка не предусмотрена.

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 16 Super с разгоном

Ускоритель GeForce GTX 1660 Super Mini ITX OC 6G может похвастаться небольшой длиной — всего 170 мм. Таким образом, карта может устанавливаться в компактные корпуса. Система охлаждения включает один 90-мм вентилятор.

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 16 Super с разгоном

Все перечисленные видеокарты несут на борту 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной.

Что касается модели GeForce GTX 1650 Super WindForce OC 4G, то она также имеет разгон, но частоты не уточняются. В арсенале ускорителя — 4 Гбайт памяти GDDR6 со 128-битной шиной. За охлаждение отвечает кулер WindForce 2Х с двумя 90-мм вентиляторами.

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 16 Super с разгоном


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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