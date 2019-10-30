Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100

Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100

Компания Razer представила очередную новинку — наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless, которые уже доступны для предварительного заказа.

Hammerhead True Wireless — это полностью беспроводное изделие. Комплект включает модули для левого и правого уха, между которыми отсутствует проводная связь.

Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за 0

Для подключения к источнику сигнала служит технология Bluetooth 5.0; заявленный радиус действия достигает 10 метров. Разработчик заявляет, что соединение с ультранизкими задержками (60 мс) гарантирует отсутствие лагов, а поэтому наушники могут использоваться в том числе для игр.

Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за 0

Применены 13-мм излучатели; диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Предусмотрен микрофон, что позволяет вести переговоры.

Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за 0

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи — приблизительно 3 часа. Комплект поставки включает специальный зарядный футляр, позволяющий восполнить запас энергии наушников четыре раза. Таким образом, общее время работы вдали от электрической сети достигает 15 часов. Подзарядка футляра осуществляется через порт USB Type-C.

Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за 0

Наушники выполнены в соответствии со стандартом IPX4, что означает защиту от пота и водных брызг. Предусмотрена возможность сенсорного управления. Кроме того, говорится о поддержке работы с голосовыми ассистентами.

Приобрести наушники Razer Hammerhead True Wireless можно по ориентировочной цене 100 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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