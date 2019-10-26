Анонсированы твердотельные накопители WD Red

Анонсированы твердотельные накопители WD Red

Семейство жёстких дисков WD Red успело снискать популярность у потребителей благодаря своей надёжности и оптимизации для использования в массивах СХД. Изначально это были жёсткие диски со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин, рассчитанные на массивы с числом накопителей до восьми, впоследствии к ним присоединились модели Red Pro, у которых скорость вращения была уже 7200 об/мин, а количество рекомендуемых накопителей в массиве выросло до 24. Не столь давно семейство пополнилось моделями ёмкостью 14 Тбайт, а на днях компания WD объявила о том, что в серии WD Red теперь будут поставляться и твердотельные накопители.

Новинки получили название Red SA500; их появление на рынке вполне закономерно — объёмы контента всё время растут, потребительские системы хранения данных уже достаточно давно и часто используют сетевые интерфейсы класса 10GbE, а кеширование с помощью SSD становится в таких системах всё более распространённым. Пользователи хотят скорости и WD ответила на их желания этим анонсом. Новые SSD позиционируются в качестве кеширующих накопителей для СХД, редактирования «тяжёлого» контента на лету с использованием высокоскоростных подключения посредством 10GbE или Thunderbolt 3 и других аналогичных целей.

Анонсированы твердотельные накопители WD Red

К сожалению, анонс очень ранний и ряд деталей относительно начинки новых твердотельных накопителей WD пока остаётся тайной. На данный момент известно, что WD Red SA500 будут поставляться в двух форм-факторах, M.2 SATA и более традиционном 2,5? SATA, модельный ряд будет состоять из накопителей объёмом 500 Гбайт, 1, 2 и 4 Тбайт (последнее только для версии 2,5?). Модельный ряд выглядит следующим образом:

  • WDS500T1R0B = 500 Гбайт M.2
  • WDS100T1R0B = 1 Тбайт M.2
  • WDS200T1R0B = 2 Тбайт M.2
  • WDS500G1R0A = 500 Гбайт 2,5?
  • WDS100T1R0A = 1 Тбайт 2,5?
  • WDS200T1R0A = 2 Тбайт 2,5?
  • WDS400T1R0A = 4 Тбайт 2,5?

Известны максимальные скорости чтения и записи — 560 Мбайт/с и 530 Мбайт/с, высота корпуса SATA — 7 миллиметров, а также наличие пятилетней гарантии производителя. В качестве микросхем флеш-памяти будут применяться те же чипы 3D NAND, которыми сейчас комплектуются SSD WD Green и Blue. Неизвестен и выбор контроллера.

Тем не менее, в анонсе указывается, что новые SSD, как и их механические собратья по «красной» серии, получат все необходимые для использования в массивах СХД оптимизации и будут способны без проблем функционировать в режиме 24?7 длительное время. Точные сроки появления новинок на прилавках пока неизвестны. Относительно будущих цен стоит ориентироваться на стоимость SSD аналогичного класса Seagate Ironwolf 110, уже присутствующих на рынке. В будущем не исключается также появление твердотельных вариантов WD Red Pro, которые, по всей видимости, получат интерфейс NVMe.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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