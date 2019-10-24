GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.

В серию войдут модели GeForce RTX 2080 Super WTF и GeForce RTX 2070 Super WTF на основе нестандартной печатной платы. Обе новинки получат заводской разгон: в первом случае максимальная частота ядра составит 1860 МГц (плюс 2,5 % к стандартному значению), во втором — 1830 МГц (плюс 3,4 %).

GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

Отмечается также, что пользователи смогут самостоятельно ещё больше повысить рабочие частоты, применяя фирменную утилиту GALAX для разгона «в одно нажатие».

GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

Говорится о наличии кожуха с оригинальным дизайном и системы охлаждения с тремя вентиляторами с новым исполнением лопастей. Плюс к этому адаптеры будут наделены многоцветной RGB-подсветкой.

GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

В тыльной части графических ускорителей предусмотрена усиливающая металлическая пластина со стилизованным изображением галактики.

Информации об ориентировочной цене видеокарт GeForce RTX 2080 Super WTF и GeForce RTX 2070 Super WTF пока нет.

GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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