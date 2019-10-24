GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF

Компания GALAX, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выведет на рынок графические ускорители GeForce RTX нового семейства Work The Frames, или WTF.

В серию войдут модели GeForce RTX 2080 Super WTF и GeForce RTX 2070 Super WTF на основе нестандартной печатной платы. Обе новинки получат заводской разгон: в первом случае максимальная частота ядра составит 1860 МГц (плюс 2,5 % к стандартному значению), во втором — 1830 МГц (плюс 3,4 %).

Отмечается также, что пользователи смогут самостоятельно ещё больше повысить рабочие частоты, применяя фирменную утилиту GALAX для разгона «в одно нажатие».

Говорится о наличии кожуха с оригинальным дизайном и системы охлаждения с тремя вентиляторами с новым исполнением лопастей. Плюс к этому адаптеры будут наделены многоцветной RGB-подсветкой.

В тыльной части графических ускорителей предусмотрена усиливающая металлическая пластина со стилизованным изображением галактики.

Информации об ориентировочной цене видеокарт GeForce RTX 2080 Super WTF и GeForce RTX 2070 Super WTF пока нет.



