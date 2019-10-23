Фитнес-браслет Honor Band 5i получил 0,96″ дисплей и коннектор USB Type-A

Представлен браслет Honor Band 5i, предназначенный для отслеживания активности и показателей жизнедеятельности организма пользователя.

Особенность устройства — встроенный коннектор USB Type-A: это позволяет напрямую подключать гаджет к USB-порту компьютера для подзарядки аккумуляторной батареи. Кстати, заявленное время автономной работы достигает 7–9 дней в зависимости от режима использования.

Браслет оборудован цветным 0,96-дюймовым дисплеем с разрешением 160 ? 80 пикселей. Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводная связь Bluetooth 4.2. При этом технология NFC не поддерживается.

Новинка позволяет отслеживать потраченные калории, пройденное расстояние и пр. Кроме того, встроенные датчики измеряют частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом.

Трекер может функционировать в паре со смартфонами под управлением операционных систем Android 4.4 и iOS 9.0 и выше.

Новинка будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 22 доллара США .



